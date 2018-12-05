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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yılmaz Vural AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı - ADANA

Yılmaz Vural AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı - ADANA

- Yılmaz Vural'ın fotoğraflar hakkında bilgi alması - Yılmaz Vural'ın fotoğrafları oylaması - DetaylarAA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması - Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki birer fotoğrafa oy verdiADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, Anadolu Ajansının (AA) Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı.
Vural, fotoğraflar hakkında bilgi aldıktan sonra, AA foto muhabirlerince çekilen ve oylamaya sunulan kareleri tek tek inceledi."Haber" kategorisindeki 18 fotoğraftan Ali Jadallah'ın çektiği Gazze'nin Şucaiye Mahallesi'nin doğusunda, İsrail sınırında toplanan Filistinliler'in "Hazırlık ve Uyarı Cuması" adı altında gösteri düzenlediği, Filistinli engellilerin de gösteriye katıldığı fotoğrafa oy veren Vural, ardından 15 fotoğrafın yer aldığı "yaşam" kategorisinde ise tercihini, Emrah Yorulmaz'ın çektiği İstanbul'da gece saatlerinde, sağanakla birlikte yıldırım ve şimşeklerin etkili olmasını anlatan fotoğraftan yana kullandı.Vural, "spor" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un, 2018 FIFA Dünya Kupası final maçını kazanarak kupaya uzanan Fransa'nın sevincini anlatan fotoğrafına oy verdi.Oylamanın ardından açıklamada bulunan Vural, fotoğrafların güzel ve anlamlı olduğunu belirterek, "Ben de mümkün olduğu kadar anlamlı olanları seçmeye çalıştım. Gayet güzel, ellerinize sağlık. Anlam, emek, sevinç, hava, insanlar ve başarı var." ifadelerini kullandı.

Muhabir Teknik Direktör Allah İsrail Rektör 

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