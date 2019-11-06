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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yılmaz Gökdel son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Yılmaz Gökdel son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Yılmaz Gökdel'in cenazesinden detaylar

- İSTANBUL

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- A Milli Takım'ın eski teknik direktörü, eski milli futbolcu ve Galatasaray Kulübü'nün eski oyuncusu . 79 yaşında hayata gözlerini yuman Gökdel, Topkapı Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. Uzun yıllar Galatasaray forması giydikten sonra futbolu bırakan ve sarı-kırmızılı kulüpte yardımcı antrenörlük yaparak teknik adamlık kariyerine başlayan . A Milli Takım'da teknik direktörlük yapan ve birçok takımın başında sahaya çıkan eski milli futbolcu, 79 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Levent Camii'nde gerçekleşen cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Gökdel, Topkapı Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. Gökdel'in cenazesine Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş, teknik direktörler Ertuğrul Sağlam, Oğuz Çetin ve eski milli futbolcu Rüştü Reçber'in yanı sıra spor dünyasından çok sayıda isim katıldı.

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