Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yıldızlar, Gençler Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası başladı - ORDU

Yıldızlar, Gençler Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası başladı - ORDU

- Şampiyonaya katılan sporculardan detaylar - Sporcuların ok atışlarından ve hedef tahtasından detaylar - Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cumhur Yavaş'ın konuşması Yıldızlar, Gençler Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası başladı - Türkiye Okçuluk Federasyonunca Ordu 'da gerçekleştirilen şampiyonaya 33 ilden 400 sporcu katılıyor - Federasyon yönetim kurulu üyesi Cumhur Yavaş:"Şu anda lisanslı aktif sporcu sayımız artık 10 binlere doğru geliyor. Bu kadar kalabalık olunca başarılar da gelmeye başladı.
Özellikle son 3 - 4 yıl içerisinde uluslararası alanda çok büyük başarılar elde ettik"ORDU (AA) - Ordu 'da düzenlenen Yıldızlar, Gençler Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.
Türkiye Okçuluk Federasyonunca Ordu 19 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen şampiyonanın açılış seremonisi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Ordu Vali Vekili Adem Öztürk ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, birer konuşma yaparak sporculara başarı diledi.Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cumhur Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun faaliyet programında yer alan şampiyonaya 33 ilden 400 sporcunun katıldığını söyledi.

Şampiyonanın hem yıldızlar hem de gençlerde yapıldığını ifade eden Yavaş, oldukça önemli olan organizasyonun 7 Temmuz Pazar günü sona ereceğini aktardı.Yavaş, yarın sıralama atışlarının ardından şampiyonanın, takım eleme atışlarıyla devam edeceğini kaydederek, tüm sporculara başarılar diledi.Türkiye'de okçuluk sporuna ilginin her geçen yıl arttığına dikkati çeken Yavaş, şöyle konuştu:"Şu anda lisanslı aktif sporcu sayımız artık 10 binlere doğru geliyor. Bu kadar kalabalık olunca başarılar da gelmeye başladı.
Özellikle son 3 - 4 yıl içerisinde uluslararası alanda çok büyük başarılar elde ettik. Gerek Yasemin Ecem Anagöz gerekse Mete Gazoz hem karma takımlarda hem bireyselde oldukça iyi dereceler aldı."Yavaş, Dünya Kupası'nın bir ayağının şu günlerde Berlin'de yapıldığını belirterek, "Mete Gazoz, bugünkü sabah seansında finale kaldı. Son gün yapılacak atışlarda da Koreli sporcuyla finali atacak. İnşallah gönlümüz ondan yana. İnşallah altın madalyayı alır." ifadelerini kullandı.Şampiyona, yarın yapılacak sıralama atışlarıyla devam edecek.

Altın Madalya Hedef Tahtası Saygı Duruşu Alabalık Uluslararası 

İlgili Foto Galeriler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Evlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda BaşladıEvlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı