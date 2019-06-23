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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası - KOCAELİ

Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası - KOCAELİ

- Ziraat Bankası - Arkas Spor maçından görüntülerYıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası - Ziraat Bankası: 3 - Arkas Spor: 1 - Ziraat Bankası şampiyon olduKOCAELİ (AA) - Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda Ziraat Bankası şampiyonluğa ulaştı.Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen organizasyonun final müsabakaları Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde yapıldı.Final maçında Arkas Spor'u 3 - 1 mağlup eden Ziraat Bankası şampiyon oldu.Üçüncülük maçında Halkbank'ı 3 - 2 yenen Beşiktaş şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.Dereceye giren takımlara ödülleri, final müsabakasının ardından gerçekleştirilen törenle takdim edildi.

Dera Şampiyon 

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