'Yıldız avcıları' göreve hazır - ANTALYA İzle

"Yıldız avcıları" göreve hazır - ANTALYA - Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi - Eğitimcilerin eğitiminden detaylar - Uygulamalı eğitimden detaylar - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy'un açıklamaları - Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Dairesi Başkanı Selçuk Çebi'nin açıklamalarıANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - Ülke genelinde sportif yeteneği olan çocukların küçük yaşta bilimsel yöntemle keşfedilip, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edebilen başarılı birer milli sporcu olmalarını ve toplumdaki spor kültürünün artmasını hedefleyen projede geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" kapsamında 81 ilde görev alacak şube müdürü, antrenör, öğretmen ile akademisyenlerin Antalya 'daki eğitimleri tamamlandı. Antalya Spor Salonu'nda ve bir otelin tesislerinde 3 grup halinde gerçekleştirilen eğitimlere 432 kişi katıldı. Uygulama talimatı, test bataryası, istasyonlar, ölçüm cihazları, test protokolleri, yazılım, organizasyon yapısı, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında yazılı, görsel materyallerle desteklenen eğiticilerin eğitimi programında, davranış ve iletişim becerileri, engellilerde yetenek seçimi, sporda çocuk koruma konularında seminerler de verildi. Eğitimlere katılanlar, illerine döndüklerinde ölçüm ekiplerine aldıkları bilgi, tecrübeleri aktarıp, kendi ekiplerini ölçümlere hazırlayacaklar.2 Mayıs'ta uygulanmaya başlanacak projeyle bir ay içinde ülke genelindeki yaklaşık 1 milyon 200 bin 3. sınıf öğrencisinin test ve ölçümlerinin tamamlanması planlanıyor. - "Devrim niteliğinde"Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, söz konusu projenin 19 Nisan 2016'da iki bakanlık arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.
Altunsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada şöyle konuştu:"Proje gerçekten Türk sporunda bir devrim niteliğinde. Projemiz, 2 Mayıs'ta tüm Türkiye'de hayata geçirilecek. Görev alacak antrenör ve öğretmenlerimize Antalya 'da yapılacak testlerle alakalı uygulamalı eğitim verdik. Daha sonra burada eğitim alan arkadaşlarımız, illerinde alanda taramayı bire bir yapacak arkadaşlara eğitimlerini verecekler. İlk etapta bir aylık süre içerisinde 1 milyonu aşkın öğrenciyi taramadan geçireceğiz."İkinci aşamada belirli seviyeyi geçen çocukların takip edileceğini ve test sonuçlarına göre kendilerine uygun branş eğitimlerine yönlendirileceğini vurgulayan Altunsoy, şunları kaydetti:"Kimseyi 'Sen yeteneklisin, değilsin.' diye ayırmayacağız. Bütün çocuklarımız yeteneklidir, ama bazılarının daha değişik özellikleri vardır. Hedefimiz, bunları keşfetmek. Sloganımız da 'Yeteneğini keşfet.' Bu proje her yıl 81 ilimizde periyodik olarak devam edecek. Öğrencilerin bilgileri, bakanlığımızın geliştirdiği yazılım içerisinde kontrol altına alınacak ve değerlendirilecek. Bilim kurulumuz bu konuda sürekli çalışmalar halinde. Sadece yetenek taramasıyla kalmayacağız. Yetenek taramasında yakaladığımız çocukları spora yönlendireceğiz. Eğer çocuklar bu işi gerçekten meslek haline getirecekse, o seviyede özellikleri varsa, bunları iki bakanlık olarak takip edeceğiz." - "10 tematik lise netleşti"Altunsoy, spor liselerini de yeniden yapılandırıp, tematik hale getirdiklerine dikkati çekti."Şu an 10 tematik lise netleşti." diyen Altunsoy, "Bunun müfredatıyla idari ve ders yapılarıyla alakalı çalışmalara başladık. İnşallah onu da yakında hayata geçirmeyi planlıyoruz. Amacımız, Türk sporunun artık bilimsel altyapıyla daha ileri seviyelere gelmesi, olimpiyatlarda alacağımız madalyanın kat kat artması. Onun için bir sistem oluşması gerekiyordu. Bu sistemin temeli de bize göre yetenek taraması. İnşallah Türk sporuna hayırlı olur." değerlendirmesinde bulundu. - En canlı örnek: Taha AkgülDünya şampiyonu eski milli güreşçi, Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Dairesi Başkanı Selçuk Çebi ise kendisinin de sporda tesadüfen keşfedildiğine işaret etti.Spor hayatında karşısına çıkan "işini seven insanlar" sayesinde imkansızlıklar içerisinde başarıya ulaştığını aktaran Çebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Bunun en canlı örneği, olimpiyat şampiyonumuz Taha Akgül. Tesadüfen millilik bursu için girdiği şampiyonada fiziki özelliğini gören değerli hocalarımızın, kendisini milli takımda değerlendirip ona bu şansı vermeleriyle bir olimpiyat şampiyonu Taha Akgül çıktı. Artık bunu tesadüflere bırakmak istemiyoruz. Proje sayesinde iyi sporcuların yetişeceğine, buradan seçtiğimiz genç kardeşlerimizin 2024, 2028 Olimpiyatları'nda inanılmaz ses getireceğine inanıyorum."