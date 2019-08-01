Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yetişkin Gençler Bocce Ligi - OSMANİYE

Yetişkin Gençler Bocce Ligi - OSMANİYE

- Yetişkin Gençler Bocce Ligi - Osmaniye Özden Huzurevi bocce takımı - Seremoni - Huzurevi Müdürü Ertan Yavuz ile röportaj - Sporcularla röprotaj - Takım antrenörü Davut Oğuzhan ile röprotajYetişkin Gençler Bocce LigiOSMANİYE (AA) - Osmaniye Özden Huzurevi bocce takımı, huzurevleri arası 60 yaş üstü Yetişkin Gençler Bocce Ligi'nde Gaziantep Huzurevi'ni 12 - 6 yendi.Huzurevi bocce sahasında oynanan müsabakada, ev sahibi ekip sahadan 12 - 6 galip ayrıldı. Osmaniye ekibi bu sonuçla, mücadele ettiği 3. gruptan Türkiye finallerine gitmeyi garantiledi.Huzurevi Müdürü Ertan Yavuz, maçın ardından yaptığı açıklamada, boccenin huzurevi sakinlerinin yaşam kalitesine katkıda bulunduğunu belirtti.
Bocce liginde diğer illerden gelen huzurevi sakinlerini konuk ettiklerini ifade eden Yavuz, “Bocce, yaşlılarımıza uygun bir spordur. Bu spor sayesinde yaşlılar arasında bir tanışma ortamı oluşuyor. Bizim sporcularımız da aynı şekilde diğer illere gidiyor. Bu gün konuk ettiğimiz Gaziantep ekibine teşekkür ediyoruz." dedi.
Takım antrenörü Davut Oğuzhan da bocce takımlarının önemli başarılara imza attığını belirtti.

Cenin 

İlgili Foto Galeriler
İzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Karelerİzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Türkiye - Fransa Maçından KarelerTürkiye - Fransa Maçından Kareler
Türkiye - Özbekistan Maçından KarelerTürkiye - Özbekistan Maçından Kareler
Liverpool'un Şampiyonluk Maçından KarelerLiverpool'un Şampiyonluk Maçından Kareler
Galatasarayın Şampiyonluk Kutlamalarından KarelerGalatasarayın Şampiyonluk Kutlamalarından Kareler
Galatasaray - Başakşehir Maçından KarelerGalatasaray - Başakşehir Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı