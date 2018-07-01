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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Yeşilyurt'ta karakucak güreşleri coşkusu

Yeşilyurt'ta karakucak güreşleri coşkusu

güreşlerden detaylar

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-bakanın gelişi
-detaylar
-başpehlivanlık güreşi

- - Başpehlivan Enes Bandırma oldu MALATYA

- Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında gerçekleştirilen Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı milli güreşçi Enes Bandırma aldı. Çırmıktı Güreş Sahasında başlayan karakucak güreşlerine birçok ilden çok sayıda sporcu katılırken, bu yılki güreş ağalığını ise Adil Nalbant üstlendi. Güreş müsabakalarına Adıyaman, Artvin, Adana, Antalya, Amasya, Ankara, Kahramanmaraş, Bingöl başta olmak üzere birçok ilden yoğun katılım olurken dereceye giren sporculara Güreş ağası Adil Nalbant tarafından 60 bin TL’ye yakın ödül dağıtıldı. Öğlen başlayan ve akşam 18.00’e kadar süren müsabakalarda sporcular kıyasıya mücadele ederken, başpehlivanlık güreşine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’de katıldı.
Kıyasıya geçen güreşte rakibi geçen yılın başpehlivanı olan Halil Hopur’u yenen Enes Bandırma bu yılki güreşlerin başpehlivanlığı unvanını elde etti. Güreşler sonunda Bakan Tüfenkci ve protokol üyeleri dereceye giren güreşçilere madalyalarını verdi. Karakucak güreşlerine Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra Vali Vekili Ali Sakar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile çok sayıda davetli ve güreşseverler katıldı.

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