Yeşilgiresun Belediyespor-Anadolu Efes basketbol maçının ardından - GİRESUN
- Yeşilgiresun Belediyespor Başantrenörü Ahmet Kandemir'in açıklaması - Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın açıklamasıGİRESUN (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Liginin 21. haftasında sahasında Anadolu Efes'i 91 - 87 mağlup eden Yeşilgiresun Belediyespor'un başantrenörü Ahmet Kandemir, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını düşündüğünü söyledi.
Kandemir, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, kazanmaya ihtiyaçları olan bir karşılaşmadan galip ayrıldıklarını belirtti. Maça iyi hazırlandıklarını vurgulayan Kandemir, şöyle devam etti:"Anadolu Efes'in kupayı kazandıktan sonra biraz ritminin düştüğünü de biliyoruz. Bugün oyun içerisinde çok mücadele ettik. Bugüne kadar kazandığımız tüm maçlarda rakiplere ciddi bir ribaunt üstünlüğü kurmuştuk, bugün de üstünlük kurduk. Oyuncularımız çok istediler. Çok mücadele ettiler. Geriye düştüğümüz anlarda da hiç maçı bırakmadılar. Hakettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum."Kandemir, ligde 9 maçlarının kaldığını ifade ederek, hepsini final olarak gördüklerini ve kazanabildikleri kadar maçtan galip ayrılma hedefinde olduklarını kaydetti. - Anadolu Efes cephesiAnadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise karşılaşmaya iyi başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:"İlk periyotta oyunun kontrolünü elimize aldık ama Yeşilgiresun Belediyespor da hücumda gayet iyi oynuyordu. İkinci periyottan itibaren gerçekten tebrik etmek istiyorum Yeşilgiresun takımını. Mükemmel bir hücum performansı ortaya koydular. Oyuncularım mücadele ettiler, savunmaya çalıştılar ama özellikle rakip çok zor atışları sayıya çevirince bir türlü maçın kontrolünü alamadık. Oyunun sonunda onlar daha iyi oynadılar, tebrik ediyorum ve hak ettiler."Kendilerinin PTT Erkekler Türkiye Kupası'nın ardından rotasyondaki değişiklikler nedeniyle düşüş yaşadığını dile getiren Ataman, bu duruma kısa zamanda çözüm bulacaklarını sözlerine ekledi.