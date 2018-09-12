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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yeni Malatyasporlu futbolcular Beşiktaş maçına odaklandı - MALATYA Haberi

Yeni Malatyasporlu futbolcular Beşiktaş maçına odaklandı - MALATYA Haberi

- Antrenmandan detay - Evkur Yeni Malatya spor'un sol beki Erkan Kaş'ın konuşması - Detay - Forvet oyuncusu Khalid Boutaib'in konuşmasıMALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatya spor'un sol beki Erkan Kaş ve forveti Khalid Boutaib, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçından puanla dönmek istediklerini ifade etti.
Erkan, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.
Rakiplerinin gücünü bildiklerini ancak Yeni Malatya spor'un kalitesinin de ortada olduğunu ifade eden Erkan, maçı izleyeceklerin büyük keyif alacağını kaydetti.
Erkan Kaş, Beşiktaş deplasmanından en kötü beraberlikle dönmek istediklerini vurgulayarak, "Lig çok uzun. Konya maçında puan kaybettik. Puan almayı çok istemiştik, ama oraya takılıp kalmayacağız, devam etmemiz lazım. Beşiktaş ile maçımız var, orada puan ve puanlar alırsak, lig zaten uzun bir maraton, ileride bunun yararını çok büyük bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
Performansına ilişkin de değerlendirmede bulunan Erkan, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın kendisine çok yaradığını ve teknik direktörün görev vermesi durumunda oynayabilecek durumda olduğunu sözlerine ekledi. - Boutaib: "Golü kimin atacağı önemli değil"Evkur Yeni Malatya spor'un forvet oyuncusu Khalid Boutaib de Beşiktaş deplasmanından puanla dönmenin kendileri için iyi olacağını söyledi.

Beşiktaş maçı hazırlıklarına çok iyi şekilde hazırlandıklarını anlatan Boutaib, "En iyi şekilde Beşiktaş maçına hazırlanmaya çalışıyoruz. Geçen sene ben 3 gol atmıştım, 4 puan toplamıştık, bu sene atmadım 7 puan topladık. Keşke böyle devam etsin, ben katkı sağlayayım, golü kimin atacağı önemli değil." ifadelerini kullandı.

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