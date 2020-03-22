Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Yeni Malatyaspor'un emektar isimleri de tuvalet kağıdı sektirdi

Yeni Malatyaspor'un emektar isimleri de tuvalet kağıdı sektirdi

Eski futbolcu Orhan Özdemir tuvalet kağıdı sektirme

- MALATYA

Sosyal Medya Karantina Tuvalet Kağıdı Eski Futbolcu 


- Yeni Malatyaspor'un eski futbolcuları da tuvalet kağıdının top gibi sektirerek, 'evde kal' mesajının verildiği #10toqueschallenge akımına dahil oldu. Tüm dünyayı etkisi altına korona virüs salgını nedeniyle kendini karantinaya alan eski ve aktif futbolcular, vatandaşlara "evde kalın" demek için #10toqueschallenge akımı başlattı. Korona virüs salgını sonrası birçok ülkede hayat durma noktasına gelirken, sportif faaliyetler de askıya alındı. Futbol dünyasının tanıdık isimleri ise oluşturdukları #10toqueschallenge akımı ile sosyal medyadan "evde kalın" çağrısı yaptı. Malatya'da ise bu akıma eski futbolcular Orhan Özdemir ve Tuncay Selçuk öncülük ediyor. Yeni Malatyaspor'un emektar isimleri tuvalet kağıdı ile yaptıkları klas hareketlerle insanlara 'evde kal' mesajı verdiler. Bu akıma daha önce Alex de Souza, Hagi, Felipe Melo, Messi, Falcao ve Luyindama gibi önemli isimler katılmıştı. #10toqueschallenge'ın amacı, tuvalet kağıdı rulosunu yere düşürmeden 10 kez sektirmek.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı