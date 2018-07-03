Yeni Malatyaspor'un Bolu kampı sürüyor - BOLU

- Detaylar - Futbolcuların ısınması - İstasyon çalışmasından detaylarBOLU (AA) - Bolu 'da kampa giren Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.Karacasu beldesinde bulunan bir otelde yeni sezona hazırlanan Malatya ekibi, otelin sahasında teknik direktör Erol Bulut gözetiminde antrenman yaptı.Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan Yeni Malatyasporlu futbolcular, daha sonra istasyon çalışması gerçekleştirdi.Malatya ekibi, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenman ile devam edecek.