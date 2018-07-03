Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Yeni Malatyaspor'un Bolu kampı sürüyor - BOLU

Yeni Malatyaspor'un Bolu kampı sürüyor - BOLU

- Detaylar - Futbolcuların ısınması - İstasyon çalışmasından detaylarBOLU (AA) - Bolu 'da kampa giren Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.Karacasu beldesinde bulunan bir otelde yeni sezona hazırlanan Malatya ekibi, otelin sahasında teknik direktör Erol Bulut gözetiminde antrenman yaptı.Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan Yeni Malatyasporlu futbolcular, daha sonra istasyon çalışması gerçekleştirdi.Malatya ekibi, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenman ile devam edecek.

Teknik Direktör Rektör 

İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Rusya - İspanya Maçından KarelerRusya - İspanya Maçından Kareler
Uruguay - Portekiz Maçından KarelerUruguay - Portekiz Maçından Kareler
Fenerbahçe Kongresi'nde GerginlikFenerbahçe Kongresi'nde Gerginlik
Nusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf ÇektirdiNusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf Çektirdi
Real Madrid - Liverpool Maçından KarelerReal Madrid - Liverpool Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı