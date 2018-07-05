Yeni Malatyaspor'un Bolu kampı

- Antrenmandan detaylarBOLU (AA) - Yeni sezon hazırlıkları için Bolu 'da kampa giren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da tempo yükseldi.Karacasu beldesinde bulunan bir otelde yeni sezona hazırlanan Malatya ekibi, otelin sahasında teknik direktör Erol Bulut yönetiminde antrenman yaptı.Günde çift antrenmanla sezona hazırlanan sarı - siyahlılar, yaklaşık 2 saat süren idmanı ısınma koşusunun ardından çift kala maçla tamamladı.Hava sıcaklığının 27 derece olması nedeniyle antrenman esnasında zaman zaman su molası verildi. Akşam antrenmanı ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek olan Malatya ekibi, yarın 18.00'de Romanya Süper Lig takımlarından Dunarea Calaraşi ile hazırlık maçı oynayacak.