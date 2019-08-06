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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Yeni Malatyaspor, Sırbistan'a gitti - İSTANBUL Haberi

Yeni Malatyaspor, Sırbistan'a gitti - İSTANBUL Haberi

- Yeni Malatyasporlu kafilenin gidişleriYeni Malatyaspor, Sırbistan'a gitti - Sarı - siyahlı kafile, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sırbistan temsilcisi Partizan ile yapacağı ilk maç için İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Belgrad'a hareket ettiİSTANBUL (AA) - Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sırbistan temsilcisi Partizan ile yapacağı ilk maç için Belgrad'a gitti.Hareket öncesinde İstanbul Havalimanı'na gelen sarı - siyahlı kafile, pasaport işlemlerinin ardından uçağa yöneldi.UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos'ta deplasmanda, 15 Ağustos'ta ise Malatya'da Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor'un UEFA'ya bildirdiği kadroda, şu futbolcular bulunuyor:Mustafa Akbaş, Nuri Fatih Aydın, Muhammed Bilal Barman, Thievy Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Ufuk Ceylan, Issam Chebake, Abdulsamet Damlu, Mitchell Donald, Fabien Farnolle, Moryke Fofana, Teenage Hadebe, Ahmet Ildız, Adis Jahovic, Erkan Kaş, Guilherme Costa Marques, Arturo Mina, Ghaylen Chaaleli, Gökhan Töre, Eren Tozlu, Robin Yalçın, Erşan Yaşa, Mehmet Suha Yiğit, Murat Yıldırım, Berk Yıldız.

Bild Çağa 

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