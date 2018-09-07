Yeni Malatyaspor savunmasıyla öne çıkıyor - MALATYA İzle
- Evkur Yeni Malatya spor'un antrenmanınan genel görüntüler - Teknik Direktörü Erol Bulut'un konuşmasıYeni Malatya spor savunmasıyla öne çıkıyor - Sarı - siyahlı ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde özellikle savunmadaki performansıyla dikkati çekiyor - Malatya temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'de Erol Bulut idaresinde çıktığı 32 maçta kalesinde 34 gol gördü,bu karşılaşmaların 13'ünde kalesini gole kapattı - Evkur Yeni Malatya spor Teknik Direktörü Erol Bulut:"Defans anlayışımız bu sezon da aynı şekilde devam edecek. Hücum anlamında kendimizi biraz daha geliştirmek istiyoruz"MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Spor Toto Süper Lig temsilcisi Evkur Yeni Malatya spor, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çıktığı maçlarda savunmadaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren sarı - siyahlı takım, Bulut döneminde özellikle defansif anlamda iyi bir grafik çiziyor.Geçen sezonun 4. haftasında teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın istifa etmesi üzerine takımın başına 7. haftada getirilen Erol Bulut yönetimindeki Evkur Yeni Malatya spor, bu dönemde ligde oynadığı 32 maçta 11 galibiyet, 11 mağlubiyet, 10 da beraberlik aldı. Malatya ekibi, söz konusu 32 maçta 30 gol atıp, kalesinde 34 gol gördü, 13 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı. - İlk golü attığı hiçbir maçı kaybetmedi Malatya ekibi, Süper Lig'de geçirdiği iki sezonda da öne geçtiği hiçbir karşılaşmayı kaybetmedi.Sarı siyahlılar, geçen sezon Osmanlıspor, Antalyaspor, Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Demir Grup Sivasspor, Atiker Konyaspor maçlarında, bu sezon ise Göztepe ve Fenerbahçe maçlarında öne geçerek, 90 dakika sonunda sahadan 3 puanla ayrıldı.Evkur Yeni Malatya spor'un öne geçip de puan kaybettiği tek müsabaka ise geçen sezon 21. haftada oynanan ve 1 - 1 biten Kasımpaşa maçı oldu. - "Defans anlayışımız aynı şekilde devam edecek"Evkur Yeni Malatya spor Teknik Direktörü Erol Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın başına geldiği dönemden itibaren savunmaya önem verdiğini söyledi.
Ekibiyle takımın başına geldiği ilk günden itibaren hedeflerinin defansı düzene sokmak olduğunu anlatan Bulut, "Bunu çok şükür ilk sezonumuzda iyi başardık. Hatırladığım kadarıyla geçen sezon ligin en az gol yiyen beşinci takımıydık. O anlamda başarılı olduk. Geçen sezon istediğimiz hedefi de tutturduk. Geçen sezonki defans anlayışımız bu sezon da aynı şekilde devam edecek. Biraz daha hücum anlamında kendimizi geliştirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. - "Gol yollarında daha etkili olmak istiyoruz"Erol Bulut, üretmenin her zaman zor olduğunu dile getirerek, şunları aktardı:"O nedenle daha üretici olmamız lazım. Daha çok gol pozisyonuna girmemiz, girdiğimiz gol pozisyonlarını daha iyi değerlendirmemiz lazım. Geçen sezon da en büyük dezavantajımız buydu. Geçen sezon büyük takımlar olsun hemen hemen her maçta 5 - 6 gol pozisyonuna giriyor ama maalesef 1 gol veya hiç atamıyorduk. Bunu bu sezon biraz daha geliştirip gol yollarında daha etkili olmak istiyoruz. Yeni transferlerimizle bunu sağlamayı hedefliyoruz."