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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından - MALATYA

Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından - MALATYA

- Yeni Malatya spor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın maç sonu basın toplantısıMaçın ardından - Yeni Malatya spor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: - "Sonuçtan ve oyundan memnunuz" - "Bizim daha geniş oyuncu grubuna ihtiyacımzı var. İhtiyacımzı olan 2 - 3 oyuncu var takıma katmamız gereken. Onları alınca elimiz daha da güçlenecek"MALATYA (AA) - Yeni Malatya spor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in ilk haftasında 3 - 0 kazandıkları Medipol Başakşehir maçına ilişkin, sonuç ve oyundan memnun olduklarını söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, başlangıçların önemli olduğunu ve lige iyi başladıklarını belirtti.
UEFA Avrupa Lig'inde Perşembe günü Sırbistan'ın Partizan takımıyla 3. eleme turunda karşılaştıklarını hatırlatan Yalçın, "Çok eskiğimiz vardı ve yorgunduk ama bugün gösterilen performanstan memnunuz." dedi.
Maçın ilk yarısında kendileri açısından çok iyi geçtiğine değinen Yalçın, şunları söyledi:"İkinci yarı 15 dakika bocalamaya başladık, oyunculara yorgunluk bindirdi. Ondan sonra oyunu toparladık, ofansiz oyuncularımız biraz dahil oldular oyuna. Oyuncularımza teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha fazla taraftar grubunun bizi desteklemesini istiyoruz. Birlikte hareket edersek çok daha iyi yerlere gelebiliriz. Sonuçtan ve oyundan memnunuz." - "2 - 3 oyuncuya ihtiyacımız var"Bir gazetecinin kadro darlığıyla ilgili söylemlerini hatırlatması üzerine Yalçın, sonuçların mevcut eksikliği değiştirmeyeceğini dile getirdi.Kadrolarını genişletmek istediklerine dikkati çeken Yalçın, "Bir sürü maç oynanacak. Bizim daha geniş oyuncu grubuna ihtiyacımzı var. İhtiyacımzı olan 2 - 3 oyuncu var takıma katmamız gereken. Onları alınca elimiz daha da güçlenecek. 3 - 4 oyuncumzu sakatlanırsa çok eksik kadroyla çalışırız." dedi.
Yalçın aldıkları oyuncuların 34 hafta lig ve Türkiye Kupası maçlarında oynacağını ve yapılanmayı en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını kaydetti.
- "Takımların ilk maçların, herkes hatalarını görüyor"Yalçın, UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarında 4 müsabakada mücadele ettiklerini ve bunların kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.
Maçlarda eksikliklerini görme imkanı yakaladıklarına değinen Yalçın, "4 UEFA maçında oyuncularımızIn hepsini kullandık, eksiklerimizi, hatalarımızı gördük. Çok analiz toplantıları yapıyoruz. Hem hücumsal hem savunma anlamında nasıl oynamamzı gerektiğini konuşuyoruz. Bugün de çok mücadele ettik. böyle oynamamız lazım." dedi.
Şampiyonluk adayları olarak gösterilen Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in ligin ilk haftasında puan kaybettiğini ve bu sezon nasıl bir lig beklendiğiyle ilgili soru üzerine ise Yalçın, şunları söyledi:"Şimdi ligin birinci haftasından oralara yorum yapmak çok zor. Takımların ilk maçları, herkes hatalarını görüyor. Ligin uzun metrajını görmek çok zor. Ayrıca beni sadece Yeni Malatya spor ilgilendiyor. Benim takımım nasıl mücadele eder, oyun içerisinde kalır, bizim ekip olarak tek düşündüğümüz bu."Konuşma SonuBir mesaj yaz...

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