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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Yeni Malatyaspor, İstanbul'da mağaza açtı Haberi

Yeni Malatyaspor, İstanbul'da mağaza açtı Haberi

- Taraftarlardan görüntüler - Açılışın yapılması - Mağazadan detaylar - Adil Gevrek'in açıklaması - Erol Bulut'un açıklaması - Sarı - siyahlı kulübün lisanslı ürünlerinin satılacağı mağazanın açılışı gerçekleştirildiİSTANBUL (AA) - Yeni Malatyaspor Kulübünün lisanslı ürünlerinin satılacağı "ymsstore" mağazası, İstanbul 'da açıldı.Esenler'deki Davutpaşa Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezindeki mağazanın açılışına sarı - siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Erol Bulut, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile Malatyalı akademisyenler, işadamları, siyasiler ve taraftarlar katıldı.
Açılışa büyük katılım sağlayan Evkur Yeni Malatyasporlu taraftarlar, sevgi gösterilerinde bulunduğu başkan Adil Gevrek ile teknik direktör Erol Bulut ile fotoğraf çekildi.Organizasyonda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adil Gevrek, "Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Malatya'da iki mağazamız vardı. İstanbul 'da yaşayan çok hemşerimiz var. Onların da büyük talepleri vardı. Esenler'de en çok Malatyalının yaşadığı ilçelerden birinde açılışımızı yapıyoruz. Amacımız taraftarlarımıza hizmet etmek." diye konuştu.
Erol Bulut ise mazağanın güzel olduğunu belirterek, "Esenler, Malatyalıların yoğun olduğu bir bölge. Kulüp yönetimimiz böyle bir karar alıp, burada bir mağaza açtı. İnşallah Malatyaspor'a hayırlı olacak." ifadelerini kullandı.

Alışveriş Teknik Direktör İşadamları Basın Mensupları Alışveriş Merkezi 

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