Yeni Malatyaspor ilk hazırlık maçını kazandı

-Hazırlık maçı



- - Teknik Direktör Erol Bulut: “Defans anlamında iyiydik” BOLU



- Bolu’da, kamp çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Romanya Süper Lig takımlarından Dunarea Calaraşi’yle oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı. Maç sonunda açıklama yapan Teknik Direktör Erol Bulut, “İyi bir maç olduğunu düşünüyorum” dedi.

Bolu’nun Karacasu Beldesi’nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, yine Bolu’da kamp yapan Romanya Süper Lig takımlarından Dunarea Calaraşi ile hazırlık maçı yaptı. Karşılaşma, Eren Tozlu’nun 10. dakikada attığı tek golle Yeni Malatyaspor’un galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kampın ilk etabında defans ağırlıklı çalıştıklarını ve oynadıkları ilk hazırlık maçında defans anlamında iyi olduklarını belirterek, “Kalemizde birkaç pozisyon gördük. Bu hazırlık maçlarında normal. Bizim girdiğimiz 1-2 pozisyon vardı ilk yarı. Birini değerlendirdik, öne geçtik. Burada daha çok skordan ziyade, genç arkadaşlarımız, alt yapıdan aldığımız arkadaşlar ve yeni gelen arkadaşlarımızı görmek, hangi durumda olduğumuzu görmekti. Bugün onları gördük. Sakatlıklardan dolayı bir kaç eksiğimiz var. Ali’nin kasığında hafif bir sakatlık var. Onları da inşallah ikinci hazırlık maçımıza hazır olup sahaya sürmeye çalışacağız” dedi.

Oyuncularının sahadaki performansları ile ilgili de konuşan Bulut, “Eksikliklerimiz var. Yüzde yüz değiliz. Bu yüzden kampın birinci etabı daha çok kondisyon ağırlıklı, fiziğe dayanıklı geçiyor. İkinci kamp döneminde daha çok teknik, taktik üzerinde çalışacağız. Ama lig başladığında hazır hale gelmiş olacağız” dedi.

Yeni Malatya Teknik Direktörü Erol Bulut, ikinci hazırlık maçını 10 Temmuz’da yapacaklarını ve yapacakları yeni transferlerle Topuk Yaylası kampında bir araya gelerek yollarına devam edeceklerini kaydetti.



