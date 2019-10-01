Yeni Malatyaspor, Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor

-Sergen Yalçın konuşma



- - Teknik Direktör Yalçın: “İyi oynayarak kazanıp, rahat bir nefes almak istiyoruz” MALATYA



- Süper Lig’de haftanın açılış maçında sahasında Denizlispor’u ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın, kendi evlerinde kazanmaları gereken bir maç olduğunu ifade ederek, “İyi performansla, oynayarak kazanıp, rahat bir nefes almak istiyoruz” dedi.

Orduzu Pınarbaşı Tesislerinde Cuma günü Malatya’da oynanacak olan karşılaşma öncesi çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda, Teknik Direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sahalarında mutlaka kazanmaları gereken bir maç olduğunu ifade eden başarılı teknik adam, “Cuma günü oynayacağımız müsabakayı bizim için çok önemli bir hale getirdi. Mutlaka kendi evimizde kazanmamız gerekiyor. İyi performansla, iyi oynayarak kazanıp, rahat bir nefes almak istiyoruz. Ondan sonraki dörtlüye hazırlanmak istiyoruz. Oyuncularımızı tamamen bu yönde çalıştırmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. Geride kalan Antalyaspor yenilgisi ile ilgili de konuşan Yalçın, haklı bir mağlubiyet aldıklarını dile getirerek, “Puan almak adına maalesef sahada herhangi bir performans sergileyemedik. Oyunsal anlamda özellikle oyunun ikinci yarısında mağlubiyeti çok hak edecek bir oyun oynadık. Ama oyuncularımızın maç kaybetme, kötü oynama kredileri her zaman var. Maalesef bazen bu tür sonuçlar kötü oyunların neticesinde ortaya çıkabiliyor. Bu bizim seviyemizdeki bir takım için çok normal" dedi.

Antalyaspor maçını geride kaldığını ve artık önlerine bakacaklarını dile getiren Yalçın, “Arkaya bakamayız. Kaybettiğimiz bir müsabakadan almamız gereken dersleri alıp, hemen çok kısa sürede önümüzde oynayacağımız olan cuma gün ki maça hazırlanmamız gerekiyor. O doğrultuda çalışmalarımızı yapıyoruz. Eksik oyuncularımız var; Gökhan ve Töre ve Mina olmayacaklar. Belki Bifouma'nın olma ihtimali var gibi görünüyor. Onun durumunu da değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin 'UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçları nedeniyle sezona erken başladınız. Sakatlıklar bundan mı kaynaklı?' sorusuna da cevap veren Teknik Direktör Yalçın, “Biraz öyle düşünüyoruz, çünkü 10 tane maç oynadık. UEFA maçlarından önce çok iyi bir hazırlık dönemi geçiremedik. Buda tabi oyuncularımızın ciddi performans sergilediği zaman sakatlanmalarına neden oldu. Bunu çok normal görüyoruz. Bu milli maç arasından sonra bütün oyuncularımız takıma dönecek. Tam takım halinde çalışma imkanımız olacak. Umarım en kısa sürede bütün oyuncularımız döner. Tam takım halinde çalışmalara başlayıp, maçlara da öyle hazırlanırız çünkü çok geniş bir kadroya sahip değiliz. Kadro derinliğimiz çok fazla yok. O yüzden oyuncularımızın tamamının maç oynayacak seviyede olması lazım. En azından iyi bir Malatyaspor taraftarımızın beklemesi için. Ama bunu sağlayacak durumdayız. İnşallah en yakın zamanda tam takım halinde çalışacağız" diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, şunları söyledi: "İlk 3 maç milli ara, ikinci dört maç milli ara, üçüncü dört maç milli ara. Yani 3-4-4-6 diye ligin ilk yarısını bölümlendirdik. İkinci dörtte 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık. Cuma günü oynayacağımız müsabakayı bizim için çok önemli bir hale getirdi. Mutlaka kendi evimizde kazanmamız gerekiyor. İyi performansla, iyi oynayarak kazanıp, rahat bir nefes almak istiyoruz. Ondan sonraki dörtlüye hazırlanmak istiyoruz." Teknik Direktör Teknik Direktör Yalçın, bir gazetecinin 'Adınız son günlerde sıkça Beşiktaş ile anılıyor, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna ise, "Arkadaşlar bence bu konulara çok girmeyelim. Şuanda bunlar çok konuşulacak konular değil çünkü herkesin kendi takımı var. Ben burada çalışıyorum, oranın bir hocası var. Hiç kimseye saygısızlık yapmayalım. O yüzden fazla bu konulara bence girmeyelim. Bu kimsenin faydasına olmaz şuanda" şeklinde cevap verdi.

