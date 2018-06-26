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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor - MALATYA

Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor - MALATYA

- Yeni Malatya spor'da transfer sürüyor - Antrenmandan detay görüntü - Yeni Malatya spor Teknik Direktörü Erol Bulut ile röportajYeni Malatya spor'da transfer çalışmaları sürüyor - Teknik direktör Erol Bulut: - "Yapacağımız birkaç transfer daha var. İstediğimiz hedeflere ulaşmak için bu transferleri gerçekleştirmemiz gerekiyor"MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Yeni Malatya spor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Yapacağımız birkaç transfer daha var. İstediğimiz hedeflere ulaşmak için bu transferleri gerçekleştirmemiz gerekiyor." dedi.
Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bulut, geçen sezonu 43 puan ile 10. sırada tamamladıklarını hatırlattı.Bu sezon daha iyi performans sergilemek istediklerini aktaran Bulut, "43 puanın üzerinde bir puanla ligi bitirmeye çalışacağız. Transferlerimizi ona göre yapmaya çalışıyoruz. İki transfer yaptık Danijel Aleksic ve Kasımpaşa'dan Ahmet Yıldız. Yapacağımızı birkaç transfer daha var. İstediğimiz hedeflere ulaşmak için bu transferleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. Transferlerin Topuk Yaylası kampına kadar bitirilmesi gerektiğini öngörüyorum. Orada lige tam kadro hazırlanmak istiyoruz." diye konuştu.
Gazetecilerin "Adem Büyük, Okechukwu Azubuike ve Sadık Çiftpınar için kulübe transfer teklifleri geliyor mu?" şeklindeki sorusu üzerine Bulut, şunları kaydetti:"Basından öğrendiğim kadarıyla birkaç arkadaşımıza teklif var, onlardan biri de Sadık. Azubuike ve Adem'e de teklif var. Ancak resmi olarak bize gelen bir şey yok. Bu nedenle ben sezona bu futbolcularla başlayacağım. Birkaç futbolcu arkadaşımızla da yolumuzu ayıracağız. Kolay iş değil, onların sözleşmeleri var. Transfer komitesi onların menajerleriyle oturup, çözüm bulacak. Onların yerine bize uyum sağlayabilecek transferleri gerçekleştireceğiz."Faslı futbolcuları Khalid Boutaib'in İspanya'ya attığı golün sorulması üzerine Bulut, "Keşke 2 tane atsaydı. İkinci gölü kaçırdı. Zaten bayağı kaçırdığı gol oldu. Tabi Boutaib dün iyi oynadı. İspanya karşısında attığı gol çok güzeldi. İspanya'dan önceki maçta da 70 dakika oynadı. Boutaib'e de teklif geliyor, beni arayan menajerler oldu. Sezon boyunca bizde iyi performans göstererek 12 gol attı. Takıma da çok büyük katkı sağladı." şeklinde konuştu.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik Direktör İspanya Forma Rektör Basın Mensupları 

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