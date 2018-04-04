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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yeni Malatyaspor'da gözler Medipol Başakşehir maçına çevrildi - MALATYA

Yeni Malatyaspor'da gözler Medipol Başakşehir maçına çevrildi - MALATYA

- Evkur Yeni Malatya spor antrenmanından detaylar - Evkur Yeni Malatya spor'un kaptanı Adem Büyük'ün konuşması - Brezilyalı forveti Gilberto Olivera Souza Junior'un konuşması - Sarı - siyahlı takımın kaptanı Adem Büyük:"Medipol Başakşehir maçına puan veya puanlar almaya gidiyoruz" - "44 puanın üzerine çıkacağımıza inanıyorum" - Brezilyalı forvet Gilberto:"Gol atmaya devam edeceğim"MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatya spor'un kaptanı Adem Büyük, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'le yapacakları maçtan puanla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Evkur Yeni Malatya sporlu futbolcular Adem Büyük ve Gilberto Olivera Souza Junior, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.Takım kaptanı Adem Büyük, geçen hafta sahalarında oynadıkları Gençlerbirliği maçından 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
Rakiplerinin durumunun kendilerini ilgilendirmediğini anlatan Adem, sahaya çıkıp işlerini yapmak zorunda olduklarını kaydetti.
Adem, Gençlerbirliği galibiyetiyle gözlerini yukarıya diktiklerini belirterek, "Yukarı bakmak istiyoruz. Alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz. Çünkü bunu hak ediyoruz. Kaybettiğimiz çok ucuz puanlar var. Belki daha yukarı sıralarda olabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.Takımın bu hafta galip gelmesinin önemli olduğunu vurgulayan Adem, şöyle devam etti:"Bu hafta zor bir maça gideceğiz. Onların da şampiyonluk yarışı var. İyi ve kaliteli bir ekibe karşı oynayacağız. Ancak bizim de onlara karşı ligin ilk yarısında oynadığımız maçı da atlamamak gerekiyor. Gol atabilseydik biz kazanacaktık. O yüzden ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Ligin ilk yarısında neler yapabileceğimizi gösterdik. Yine aynı şekilde olacak. Medipol Başakşehir maçına puan veya puanlar almaya gidiyoruz. Tek amacımız bu, hazırlıklarımız da bu yönde devam ediyor. Umarım oradan 3 puanla döneriz. Kazanamıyorsak kaybetmememiz önümüzdeki haftalar için çok önemli. Çünkü zor maçlarımız var."Adem, önlerinde 7 maç bulunduğunu, bu maçları en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini vurgulayarak, "44 puanın üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Mücadele ve savaşmayı birlikte öğrendiğimiz zaman her maçı kazanabileceğimizi söylüyorum. Medipol Başakşehir maçını kazandığımız takdirde hedefimiz bambaşka olabilir. 44 değil 48 puanı bile yakalayabiliriz. Çünkü takıma ve taraftara inanıyorum." ifadelerini kullandı. - Gilberto: "Gol atmaya devam edeceğim"Sarı - siyahlı takımın Brezilyalı forveti Gilberto Olivera Souza Junior da Gençlerbirliği maçından galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.Gol atmak için çok çalıştığını anlatan Gilberto, "Fiziksel olarak üstüne koydukça her şeyin daha da iyi olacağını düşünüyorum. Gol atmaya devam edeceğim. Bunun için daha çok çalışacağım. Her şeyden önce arkadaşlarıma yardım etmekten çok mutluyum. Şu an sadece takımımı düşünüyorum." diye konuştu.
Gilberto, ilerleyen haftalarda takımına daha çok katkı sağlamayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Yarış Bild Şampiyon 

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