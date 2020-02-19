Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yeni Malatyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları - MALATYA

Yeni Malatyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları - MALATYA

- Yeni Malatya spor antrenmandan görüntüler - Sarı - siyahlı futbolcu Vidar Örn Kjartansson ile röportajYeni Malatya spor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları - Sarı - siyahlı futbolcu Vidar Örn Kjartansson: "İyi futbol oynayacağımıza söz veriyoruz, kazanacağız"MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatya spor'un forvet oyuncusu Vidar Örn Kjartansson, Fraport TAV Antalyaspor maçına ilişkin, "Umarım mümkün olduğunca çok taraftar gelir. Biz de onlara iyi futbol oynayacağımıza söz veriyoruz, kazanacağız." dedi.
Yeni Malatya spor, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde sürdürdü.Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan sarı - siyahlı takımın forvet oyuncusu Vidar Örn Kjartansson, geçen hafta Galatasaray ile deplasmanda oynadıkları maçta iyi oynadıklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Artık önlerindeki maçlara hazırlandıklarını dile getiren Kjartansson, şunları kaydetti:"Bir adaptasyon süreci yaşıyorum ve bunu geçmek üzereyim. Buraya gelmeden önce iki ay resmi maç yapmamıştım. Bu performansımda biraz etkili oldu ama artık hazırım önümüzdeki maçlarda iyi şeyler yapmak istiyorum. Türkiye'nin iyi bir ligi var ve birçok teknik oyuncu mücadele ediyor. Ayrıca atak ve güzel bir futbol oynanıyor. Bu ligde hoşlandığım bir futbol oynanıyor. Artık kendimi göstermek istiyorum. Bu hafta sahamızda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılayacağız. Umarım mümkün olduğunca çok taraftar gelir, biz de onlara iyi futbol oynayacağımıza söz veriyoruz, kazanacağız."

Teknik Direktör Forma Rektör Basın Mensupları 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Ankaragücü - Fenerbahçe Maçından KarelerAnkaragücü - Fenerbahçe Maçından Kareler
Beşiktaş - Başakşehir Maçından Kareler!Beşiktaş - Başakşehir Maçından Kareler!
Galatasaray - Alanyaspor maçında kareler!Galatasaray - Alanyaspor maçında kareler!
Aslan Kasımpaşa Deplasmanında Rahat Kazandı!Aslan Kasımpaşa Deplasmanında Rahat Kazandı!
Fenerbahçe Alanyaspor Maçından KarelerFenerbahçe Alanyaspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı