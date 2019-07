Yeni Malatyaspor, Bolu kampını hazırlık maçıyla tamamladı

-Sportif Direktör Ali Ravcı'nın açıklamaları



- - Sportif Direktör Ali Ravcı:- “Şu an tam olarak hazır değiliz”- “Hem Avrupa Kupası’nda hem ligde hem de Türkiye Kupası’nda başarılı olmak istiyoruz” BOLU



- Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Romanya 3. Lig takımı Rapid Bükreş ile yaptığı hazırlık maçıyla Bolu kampını tamamladı. Maç sonunda açıklama yapan Sportif Direktör Ali Ravcı, tam olarak hazır olmadıklarını söyledi.



Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 1 Temmuz’da başladığı Bolu kampını Romanya 3. Lig takımı Rapid Bükreş ile yaptığı hazırlık maçından 2-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı kamp sürecini ve takıma yapılacak transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Ravcı, “Biz geçen ayın 25’inde Malatya’da 5 günlük toplanma sürecimiz oldu. Burada ayın 1’inde başladığımız ve bugün itibariyle sonlandırdığımız bir kamp oldu. İkinci etap için oyuncularımıza 2 günlük izin verdik. Bu ayın 14’ünde Topuk Yaylası’nda toplanıp ikinci kamp dönemimize başlayacağız. Buradan ayrılırken bir hazırlık maçı oynadık. Bizim için iyi bir antrenman maçı oldu. Hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah ayın 25’inde oynayacağımız Avrupa Kupası maçına kadar yüzde 60-70 hazır hale geleceğiz” dedi.

“Kamp dönemi verimli geçti” Kamp sürecinin iyi geçtiğini ve hazırlık maçlarının da önemli olduğunu belirten Ravcı, “Sergen hocayla başladık sezona. Onun da sistemini oturtması açısından hazırlık maçları bizim için önemli. Oyuncular yavaş yavaş adapte olmaya başladılar. Ama burada kampın ilk dönemleri yoğun geçti. Fiziki açıdan da hazır hale gelmemiz gerekiyor. Bizim açımızdan gayet iyi bir kamp oldu. Yeni transferlerimiz var. Onların da takıma adapte olması açısından bu kamp dönemi verimli geçti. Yeni oyuncularımızdan da memnunuz. Transferlerimiz devam edecek. İnşallah bu sezon hem Avrupa Kupası’nda hem ligde hem Türkiye Kupası’nda başarılı olmak istiyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Transferleri yaparken kulübün mali yönünü düşünmemiz gerekiyor” Takımda eksik mevkilerin olduğu ancak mali yönden de kulübü düşünmek zorunda olduklarını söyleyen Ali Ravcı, “Özellikle stoper konusunda, orta saha merkez ve forvete yapacağımız takviyelerle transferlerimiz devam edecek. Hazırlık maçları bu eksikleri görmemiz açısından da önemli oldu. Ama başkanımız, yönetim kurulu, transfer komitesi var gücüyle çalışıyor. Ama transferleri yaparken kulübün mali yönünü de düşünmek zorundayız. Hemen hemen çoğu kulüp borçlu durumdayken Yeni Malatyaspor borçsuz bir şekilde giymeye çalışıyor. Bu konuda da dengeyi korumak zorundayız. Şuana kadar her şey bizim için iyi gitti. Yapacağımız transferlerle de takıma faydalı olacak, hem oyunsal anlamda hem karakter anlamında iyi oyuncular takımıza güç katacak” şeklinde konuştu” dedi.

Ravcı son olarak, Malatya’da oynayacakları ilk maça kadar hazır hale geleceklerini kaydederek, “Şu an tam olarak hazır değiliz ama 12-13 günlük süremiz var. Bu süre içerisinde daha hazır hale gelmeye çalışacağız. O güne kadar yüzde yüz hazır olacağız dersek doğru olmaz. Yüzde 60-70 hazır hale gelsek bile daha sonra transferlerimiz devam edecek. Bu süreci iyi geçirirsek Malatya’da oynayacağımız ilk maça hazır hale geleceğiz” ifadelerini kullandı.