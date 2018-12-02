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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Yeni Malatyaspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı - MALATYA

- AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın karşılanması - Ziyaretten detaylar - AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın konuşması - Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan'ın konuşması - Evkur Yeni Malatya spor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'ın konuşmasıMALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatya spor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın konuk edeceği Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Bu arada AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, beraberinde Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan ile sarı - siyahlı takımı, kulüp tesislerinde ziyaret etti.

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