Yeni Furkan Korkmaz’lar yetiştirmek için çalışıyorlar

-Takım antrenörü Gökhan Üçoklar'ın açıklamaları

-Antrenmandan görüntüler

-Takım Kaptanı Emre Yosmaoğlu'nun açıklamaları

-Detaylar



- İSTANBUL



- NBA’de forma giyen temsilcimiz Furkan Korkmaz’ın mezun olduğu Evyap Okulları, yeni Furkan’lar yetiştirmek için çalışıyor. 2012-2013 yılında Dünya Şampiyonu olan okulun hedefi basketbol kulübü kurarak liglerde mücadele etmek. NBA’de Philadelphia forması giyen Furkan Korkmaz, birçok gence örnek olmaya devam ediyor. Evyap Okulları’ndan mezun olan Furkan, bu okulda forma giyen birçok öğrencinin de idolü konumunda. 2012-2013 eğitim öğretim döneminde basketbolda Dünya Şampiyonu olan Evyap Okulları’nın hedefi spor kulübü kurarak basketbolda lig mücadelesi vermek. Geride kalan 6 sezonda 1 Dünya, 2 Türkiye Şampiyonluğu bulunan ve bu şampiyonlukların dışında birçok başarıya imza atan okul, Furkan Korkmaz dışında Beşiktaş’ta forma giyen Ömer Utku Al ve Enes Berkay Taşkıran, İBB forması giyen Bekir Karlı ve Berkay Büyükbayrak da yine bu okuldan mezun olan diğer basketbolcular. Takımın antrenörlüğünü daha önce birçok önemli takımın formasını giyen ve 170 kez A Milli Takım’da forma giyen Gökhan Üçoklar yaparken, Sead Ok ise basketbol koordinatörü olarak görev yapıyor. Selçuk Erdem: “Amacımız kaliteli basketbolcu yetiştirmek” Furkan Korkmaz gibi birçok önemli yeteneğe sahip olduklarını belirten okul müdürü Selçuk Erdem, “2013 yılından bu yana basketbola yatırım yapmaktayız. Bu süre içinde 2013 yılında Güney Kıbrıs’ta ülkemizi gururla temsil edip Dünya Şampiyonu olduk. Türk basketboluna hizmet etmek bize gurur veriyor. Amatör bir kulüpteyken Furkan Korkmaz bize geldi ve sonrasında profesyonel bir kulübe gitti. Şu anda NBA’de bizi gururla temsil ediyor. Amacımız Furkan gibi nice karakterli başarılı öğrencileri, Türk sporuna dahil edebilmek. 2013 yılında kazandığımız Dünya Şampiyonası’nı 2021 yılında tekrarlamak istiyoruz. Okulumuzda İngilizce eğitimlerini çok iyi vererek, bütün eğitimlerini çok iyi vererek çocuklarımızı Dünya Şampiyonası’na hazırlıyoruz. Bu yolda da koçlarımızla, hocalarımızla çalışıyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kulüpleşmeye adım atmak istiyoruz. Mehmet Evyap’ın da katkılarını alarak kulüpleşmek istiyoruz. Türk basketboluna kaliteli çocuklar yetiştirmek için buradayız” ifadelerini kullandı. Gökhan Üçoklar: “Dünya Şampiyonluğu için kurulmuş bir ekibimiz var” Takımın başantrenörü Gökhan Üçoklar, Furkan Korkmaz’ın, iyi takımlarda forma giymeden önce kendi bünyelerine dahil olduğunu söyleyerek, “Hem okul, hem eğitim hem de spor hayatını geliştirip hepimizin takdir ettiği bir oyuncu olarak bizi temsil ediyor. Bunun gibi birçok oyuncu çıkarma hedefimiz var. Şu andaki jenerasyonumuz, 2021 Dünya Şampiyonası’nda birinci olmak için kurulmuş bir ekip. Bu ekipteki birçok isim önemli kulüplerde forma giyiyor. Türkiye’yi Milli Takım seviyesinde temsil etmeleri için yetiştiriliyorlar. Altyapılarda çok sayıda aday var ama çok küçük bir bölümü bu sporu profesyonel olarak yapıyor. Türkiye’de eşine az rastlanır bir örnek var burada. İkinci bir kariyer planı yapmaları için çalışıyoruz. Bizim amacımız basketbolla birlikte paralel şekilde bunu götürmek” açıklamasını yaptı. Takım kaptanı Emre Yosmaoğlu ise “İleride A takım seviyesinde, Euroleague ya da NBA seviyesinde olmak istiyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte çok güzel bir uyum yakaladık. 2021 Dünya Şampiyonu olmak istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz” diye konuştu.



