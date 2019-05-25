Yeni Çorumspor’un 2. lige yükselmesi kentte büyük sevince neden oldu

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( ÇORUM )- Binlerce Çorumlu kırmızı siyahlı ekibin 2. lige çıkmasıyla sokağa döküldü- Çorum’da büyük sevinç ÇORUM



- TFF 3. Lig play-off finalinde Yeni Çorumspor, Serik Belediyespor’u penaltılar sonucunda 4-2 mağlup ederek TFF 2. Lig’e yükseldi. Adana’da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı maça gidemeyen taraftarlar Çorum Belediyesi önüne kurulan dev ekran televizyondan heyecanla izledi. Maçın normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlanıp uzatmalarda da iki takımın birbirine üstünlük sağlayamaması üzerine penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük kuran Yeni Çorumspor, 2. lige yükselen taraf olurken kırmızı siyahlı ekibin zaferiyle birlikte binlerce taraftar ve vatandaş sokağa döküldü. Saat Kulesi’nden Kent meydanından yürüyen taraftarlara sürücüler de kornalarıyla eşlik etti. Kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü.

