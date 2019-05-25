Yemek masasından Dünya Şampiyonası’na

-Aileden görüntüler

-Madalyalardan görüntüler

-Yusuf Yıldırım ve Tuğba Yıldırım'ın açıklamaları

-Genel detaylar



- - Milli sporcu Tuğba Yıldırım:- “Dünya Şampiyonu olmak istiyorum” ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de 15 yaşındaki Milli sporcu Tuğba Yıldırım, babasıyla evlerinin yemek masasında başladığı bilek güreşi çalışmalarını Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’na taşıyor. Eskişehir’in Esentepe mahallesindeki evlerinden Avrupa Şampiyonluğu’na uzanan Tuğba’nın hikayesi filmleri aratmıyor. İlk olarak arkadaşlarıyla okulda yaptığı bilek güreşleri sayesinde yeteneğini fark eden ve hocalarının yönlendirmesiyle bu spora başlayan 15 yaşındaki Tuğba Yıldırım, şimdi Milli Takım formasıyla mücadelelerine çıkıyor. Tuğba, Yunanistan’da çıktığı Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda sağ kolda birinciliği elde ederken babası Yusuf Yıldırım ise desteğini bir an olsun esirgemiyor. Baba-kız, mutfaklarının yemek masasında yapılan bilek güreşlerinden Dünya Şampiyonası hayaline beraber adım atıyor. Şampiyonluğa uzanan yolda Tuğba’nın tek isteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bir tebrik olurken, kadından bilek güreşçisi olmaz diyenlere ise başarılara ile cevap vermeye hazırlanıyor. “Gücümün farkındaydım” İlk olarak bilek güreşine başlangıç hikayesini anlatan Milli sporcu Tuğba Yıldırım, başladığı andan itibaren performans kat ettiğini belirtti.

“Gücümün farkındaydım” diyen Yıldırım, “Normalde kızların bilek güreşi yapması pek yaygın değil. Ben zaten ortaokuldayken arkadaşlarımla bilek güreşi yapıyordum. Genelde ben yeniyordum. Daha sonra ben kendime güvenerek daha çok yapmaya başladım. Gücümün farkındaydım. Liseye geçtiğimde ise birkaç arkadaşımla yapmıştım. Onları da yendim. Sonra da hocamın yanına gittim. Onlara bilek güreşi yaptığımı ve arkadaşlarımı yendiğimi söyledim. Onlar da bir tane hocaya yönlendirelim seni dediler. İlk başta ailemin izin vermeyeceğini düşündüm. Sonra babamla birlikte hocamın yanına gittik. Babamla konuştular ve spora başlamam için anlaştılar. Başladığım ilk andan itibaren performans kat ettim. Hocam bana güvendiği için Antalya’ya Türkiye Şampiyonasına götürdü. Orada Türkiye 3’üncüsü oldum. Liseler arası yarışmalar için de Karabük’e gittim. Karabük’te sağ ve sol kol birincisi oldum” ifadelerini kullandı. “Tek isteğim Dünya Şampiyonu olmak” Bazı ailelerin kadınların bilek güreşi yapmasına karşı çıktığını belirten Tuğba, bu seslere tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan tebrik beklediğini de ifade eden Tuğba, hedefinin ise Dünya Şampiyonluğu olduğunu ifade ederek şu şekilde açıklamalarına son verdi: “Milli takım forması giymek anlatılmaz bir duygu. Türk Bayrağını üzerinde taşımak kadar güzel bir şey yok. Anlatılmaz. Cumhurbaşkanımız ve Belediye Başkanımızdan tebrik bekliyorum. Bilek güreşi normalde erkekler tarafından kabul görüyor ama bayanların da yapabileceği bir spor kesinlikle. Bazı aileler karşı çıkıyor. ‘Kızdan bilek güreşçisi olmaz’ gibi laflar geliyor. Öyle demesinler. Türkiye’nin ne kadar temsil edilebildiğini görüyorlar. O yüzden öyle dememeleri gerekiyor. Şu anki hedefim Dünya Şampiyonası. Dünya Şampiyonu olmak istiyorum. İdmanlarımı ona göre ayarlıyorum ve ona göre yapıyorum. Şu anda tek isteğim Dünya Şampiyonu olmak.” “Bu kadar fazlasını beklemiyordum” Baba Yusuf Yıldırım ise ilk başta kızının sadece spor olarak gidip gelmesini beklediğini, Avrupa Şampiyonluğunun şaşırttığını ifade etti.

Baba Yıldırım, “Böyle hiçbir şey beklemiyorduk. Sadece spor olarak gidip gelsin diye bekliyordum. Bu kadar fazlasını beklemiyordum. O daha fazlasını yaptı bize. Liseler arası birinciliği bekliyorduk. Bu baya boyunu aşıp geldi. Antalya’ya giderken dahi hiç umudum yoktu. Sıralamalara girebilir diyordum. Fazlasını yaptı. Kızım beni şaşırttı. Aslında benim gönlüm yoktu. Fakat kızım istediği için olur dedim. Daha sonra baktım ki bir ışık var; ben de desteklemeye başladım. İlk başta gönlü olsun diye evet dedik. Avrupa Şampiyonu olup gelmesi gurur verici” dedi.

“Ara sıra beni yeniyor” Kızı Tuğba ile birlikte yemek masasında bilek güreşi çalışmaları yaptığını belirten Yusuf Yıldırım, artık kızlarından beklentilerinin arttığını ifade etti.

Dünya Şampiyonası’ndan birincilik beklediğini vurgulayan Yıldırım, “Beraber bilek güreşi yapıyoruz. Ara sıra beni yeniyor. Dün akşam yemek masasında yapalım dedik. Bir daha yapmam. Bunu herkes yapamaz. Bu saatten sonra da hiç beklentim yok diyemem. En kötü ihtimal birinci olsun isterim. Bu zamana kadar gelmiş, emek etmiş. Birincilik ve ikincilikler almış, Avrupa Şampiyonu olmuş. Bunun da daha ileriye gitmesini isterim” ifadelerini kullandı.

