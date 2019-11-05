Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Yelkenli yatlar Fethiye'de yarıştı

Yelkenli yatlar Fethiye'de yarıştı

Yarışçıların rüzgar beklemesi

Yarış Bild 

-Yarışların başlaması
-Detaylar
-Göcek Yat Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Ugan'ın açıklaması

- MUĞLA

- Göcek Yat Kulübü ile D-Marin Göcek tarafından düzenlenen 17. Sonbahar Göcek Yarış Haftası 10 Kasım Atatürk Kupası'nda, yelkenli yatların mücadelesi Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı.
Göcek açıklarında gerçekleştirilen yarışlarda, aralarında 12 ülkeden sporcuların olduğu 108 teknede, 768 yelkenci mücadele ediyor. Yarışmacılar, yaklaşık dört saat uygun rüzgarın olması için Göcek koyu içinde bekledi. Rüzgarın başlamasının ardından yelkenciler, "D-Resort Kupası" için Göcek koyları ve Fethiye Körfezi'nde yelken açtı. Göcek Yat Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Ugan, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe 12 ülkeden 768 yelkencinin katıldığını bildirdi. Etkinliğe katılımın her yıl artarak devem etmesinin sevindirici olduğunu ifade eden Ugan, “Katılımın artarak devem etmesinin yatçıların Göcek'i ve etkinliği sevdiğini gösteriyor. Kasım gibi sezonun birçok yerde bittiği günlerde, yatçıları Fethiye Körfezi'nde Göcek'te ağırlamaktan ve turizme değer katmaktan mutluyuz" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Fenerbahçe Liderlik Şansını KaçırdıFenerbahçe Liderlik Şansını Kaçırdı
Vodafone İstanbul Maratonu'nda zafer Kenya ve Etiyopyalı atletlerinVodafone İstanbul Maratonu'nda zafer Kenya ve Etiyopyalı atletlerin
Galatasaray Sahasında Ç.Rizeyi YendiGalatasaray Sahasında Ç.Rizeyi Yendi
Kadıköyde Gol Yağmuru!Kadıköyde Gol Yağmuru!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi OlduCumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı