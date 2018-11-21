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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yelken: TYF Atatürk Kupası Yarışları - MUĞLA

Yelken: TYF Atatürk Kupası Yarışları - MUĞLA

- TYF Atatürk Kupası Yarışları - Yarışların düzenlendiği parkurdan detaylar - Sporculardan detaylar - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde 527 sporcunun katıldığı yarışlar, çekişmeye sahne oluyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Atatürk Kupası Yelken Yarışları'nda ikinci gün mücadelesi tamamlandı.Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından, Yalıkavak Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde Bodrum Belediyesinin desteğiyle düzenlenen yarışlar, çekişmeye sahne oluyor.Yalıkavak açıklarında, ikisi yabancı 53 kulüpten 527 sporcunun katıldığı yarışlarda yelkenciler, dalgalarla da mücadele etti. Zaman zaman rüzgarın hızının artması yarışçılara zor anlar yaşattı.Optimist ve laser sınıfında düzenlenen yarışlarda, özellikle başlangıç hattında yelkenlilerin birbirine yakın ilerlemesi renkli görüntüler oluşturdu. Yarışları kıyıdan izleyenler de oldu.İkinci gün sonunda optimist genel sıralamada A.R.M Urla Yelken Kulübü'nden Mustafacan Öztuncel, optimist junior kategorisinde ise Galatasaray Yelken Şubesi'nden Ali Poyraz Özdemir ilk sırada yer aldı.Laser 4.7'de Karşıyaka Yelken Şubesi sporcusu Derin Baytur, laser standartta Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nden Berkay Abay ve laser radialde ise Galatasaray Yelken Şubesi'nden Ecem Güzel ilk sıraya yerleşti.Yarışlar 24 Kasım Cumartesi günü sona erecek.

Yarış Dera Optimist Gori 

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