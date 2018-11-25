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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Yelken: TYF Atatürk Kupası - MUĞLA Video

Yelken: TYF Atatürk Kupası - MUĞLA Video

- Sporculardan görüntü - Kupa alan sporcular - Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Başkanı Özlem Akdurak'ın açıklaması - Ödül töreninden görüntüler.Yelken: TYF Atatürk Kupası - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Atatürk Kupası Yelken Yarışları sona erdiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde optimist ve laser kategorisinde düzenlenen Atatürk Kupası Yelken Yarışları, tamamlandı.Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından, Yalıkavak Yelken Kulübünün ev sahipliğinde Bodrum Belediyesinin desteğiyle düzenlenen yarışmada dereceye giren yarışmacılar için ödül töreni yapıldı.TYF Başkanı Özlem Akdurak törende yaptığı konuşmada, Atatürk Kupası Yarışları'nın, federasyonun bu yıl düzenlediği üçüncü ve son ulusal yarış olduğunu söyledi.

Yalıkavak açıklarında, ikisi yabancı 53 kulüpten 527 sporcunun katıldığı yarışlarda genel sıralamada, optimistte Göztepe Yelkenden Can Ertürk, optimist junior kategorisinde ise Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünden Kutsal Güneş Kurnaz birinci oldu.Laser 4.7'de Karşıyaka Yelken Şubesi sporcusu Derin Baytur, Laser standartta Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nden Berkay Abay ve laser radialde ise Galatasaray Yelken Şubesi'nden Ecem Güzel birincilik kupasının sahibi oldu.

Yarış Ödül Töreni Optimist Gori Rtürk 

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