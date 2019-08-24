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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yelken şöleni başladı - İSTANBUL

Yelken şöleni başladı - İSTANBUL

- Yelkenlilerden görüntüler - Moda Deniz Kulübü önünden startı verilen TAYK - Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı'nda 29 takım 6 farklı kategoride mücadele ediyorİSTANBUL (AA) - TAYK - Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı, 29 teknenin katılımıyla İstanbul 'da başladı.
Türkiye Açık Deniz Yelken Kulübü tarafından Eker ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonun startı, Moda Deniz Kulübü önünden verildi.
İstanbul ve Bursa'daki yelkencileri nitelikli bir organizasyonda buluşturmak amacıyla gerçekleştirilen ve Uludağ'dan ilham alan yarış, Tirilye'de yapılacak etapların ardından yarın İstanbul 'da tamamlanacak.Ana sponsor Eker'in de "Eker 40" takımı ile yer alacağı organizasyonda 29 ekip, 6 kategoride mücadele edecek.TAYK - Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları'nın ödül töreni, 26 Ağustos Pazartesi günü Moda Deniz Kulübü'nde gerçekleştirilecek. Şampiyonluğa ulaşan takım, Mehmet Erdoğdu tarafından denizden, rüzgardan ve insanlardan esinlenerek tasarlanan kupanın sahibi olacak.

Gard Yarış Ödül Töreni Nitelik Gori 

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