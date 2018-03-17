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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yelken Hatay İl Birinciliği 2. Ayak Yarışları start aldı

Yelken Hatay İl Birinciliği 2. Ayak Yarışları start aldı

İskenderun Körfezi Yelken yarışların başlangıcı

Yarış Ödül Töreni Optimist Kullar Öğrenciler 

-Körfezde genel görüntüler kaymakam ve Sahil Güvenlik botla takip etti
-Yarışma startı ve genel yarışçılar görüntüler denizden

- HATAY

- Türkiye Yelken Federasyonu’nun (TYF) il programında yer alan Hatay İl Birinciliği 2. Ayak Yarışları, İskenderun Yelken Kulübü'nde başladı.
İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen yarışlara, farklı okulların öğrencilerinden oluşan 30 sporcu katıldı.
Sporcular, iki gün sürecek organizasyonda optimist, optimist junier ve laser 4.7 sınıflarında mücadele edecek. İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanı SG Yarbay Çağın Taşkın ve İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Ali Ferit Ali Gündel’de botlara binerek sporcuları takip etti. Yelken yarışçıları İskenderun Körfezi’ne açılırken, İskenderun Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler de sporcuların güvenliği için görev yaptı. Yelken yarışçıları hazırlıklarını tamamlamasıyla birlikte İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, tüm sporculara başarılar diledi ve startı vererek ilk günkü yarışları başlattı. Saatteki hızı 10-12 knot arasında değişen rüzgarlı havada yapılan yarışlarda, sporcular en iyi dereceyi elde etmek için dalgalarla mücadele verdi. Renkli görüntülerin oluştuğu ve zaman zaman zor anlar yaşayan sporculara, parkurdaki görevliler ve antrenörleri yardımcı oldu. İskenderun Yelken Kulübü Antrenörü Gökhan Durkal, rüzgarın yelken sporu için çok elverişli olduğunu ve sporcuların güzel yarışlar yaptığın söyledi.

Organizasyon kapsamında Türkiye Şampiyonası seçmelerinin de yapıldığını belirten İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Ali Ferit Ali Gündel, son dönemde TYF’nin de katkıları ile bu sporda büyük gelişmeler yaşandığını, kulüp ve sporcu sayısının da arttığını söyledi.

İki gün sürecek yarışlarda elde edilen dereceler sonunda organizasyon Pazar günü ödül töreni ile sona erecek.
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