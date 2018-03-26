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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yelken: CFM-BAYK Kış Trofesi - MUĞLA

Yelken: CFM-BAYK Kış Trofesi - MUĞLA

- Hakem komitesinin telsiz anonsu - Yarışa katılanlar - Yarışların başlangıcından görüntü - Sporculardan görüntüler - Şamandıra dönülürken görüntü - Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yenigün ile röportaj - Romanya'dan katılan Eren Yöntem ile röportaj - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen organizasyonda, 48 teknede yaklaşık 450 sporcunun katıldığı 4. ayak yarışları tamamlandıMUĞLA (AA) - Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen CFM - BAYK Kış Trofesi'nin 4. ayak yarışları sona erdi.Bodrum açıklarında, IRC - A, IRC - B ve destek olmak üzere üç sınıfta 8 grup olarak yapılan 4. ayak mücadelesine, farklı illerden 48 teknede yaklaşık 450 sporcu katıldı.
Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonda yarışçılar dün 17 millik Bodrum - Kıstak Adası - Bodrum rotasında yelken açtı. Bugün ise IRC - A sınıfındakiler Karaada önlerinde kurulan parkurda 7,2 millik şamandıra rotada, diğer iki sınıfta mücadele edenler de 14 millik Bodrum - Çelebi Adası - Kargı Adası - Bodrum rotasında yarıştı.Çekişmeli geçen yelken mücadelesinde renkli görüntüler oluştu.Yarışlara "Göztepe Yelken 1925" isimli tekne ile katılan Göztepe Yelken Şubesi Başkanı ve Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yenigün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların güzel geçtiğini söyledi.

Yenigün, ilk gün sert bir havada, ikinci gün ise daha uygun koşullarda yarışların yapıldığını belirtti.
Yarışlara Romanya'dan katılan Eren Yöntem ise olumsuz hava şartları nedeniyle 3 - 4 Mart'taki 3. ayak yarışlarının iptal edildiğini anımsatarak, "Yarış takvimi sert havalara denk geldi. O yarışlar yapılamadı. Bu hafta iki gün keyifli geçti. Yarışlar için buradayım. Gittiğimde arkadaşlarıma Bodrum'u anlatacağım." diye konuştu.
Dördüncü ayak yarışlarında IRC - A 0'da "Comet A - Arkas M.A.T. Sailing Team" isimli teknenin ekibi birinci oldu.IRC - A 1'de "Define", IRC - A 2'de "Aurora X", IRC - A 3'te "İskorpit - Uk Sails - Team Matador", IRC - B 1'de "Safinaz", IRC - B 2'de "Blues 1 - Çorlu Sailing Team", IRC - B 3'te "Iceberk", destek sınıfında ise "Mırmır - Kechi Sailing Team" isimli teknelerin ekibi birinci sırayı aldı.Dereceye girenlere kupaları, 14 - 15 Nisan'da yapılacak beşinci etap organizasyonu kapsamında verilecek.

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