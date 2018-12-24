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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yelken: BAYK Güz Trofesi - MUĞLA Video

Yelken: BAYK Güz Trofesi - MUĞLA Video

- Yarışlardan görüntü - Marinaya dönen tekneler - Yelkenlerini toplayan yarışçılar - Ödül töreninden görüntülerYelken: BAYK Güz Trofesi - Muğla 'nın Bodrum ilçesi açıklarında, 30 teknede yaklaşık 250 sporcunun katıldığı organizasyon, ödül töreni ile sona erdiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen Güz Trofesi yarışları ödül töreniyle sona erdi.Dört etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyona, 30 tekneyle yaklaşık 250 sporcu katıldı.
Organizasyonda, genel sıralamada IRC - 1 sınıfında "Nomad Turx" isimli teknenin ekibi birinci oldu. IRC - 2'de "Heni", destek sınıfında "Deniz Cadıları Nora" ve katamaran sınıfında ise "Wahring Darling" isimli teknelerin ekibi ilk sırada yer aldı.Bodrum açıklarındaki yapılan son etap yarışlarının ardından, ilçe merkezindeki marinada ödül töreni düzenlendi.
Dereceye girenlere kupaları BAYK komodoru Rıza Tevfik Epikmen tarafından verildi.

Yarış Ödül Töreni 

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