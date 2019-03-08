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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Yelken: 7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları - MUĞLA Video

Yelken: 7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları - MUĞLA Video

- Yelken: 7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları - Sporcuların yarışlar öncesi hazırlıklarından detaylar - Teknelerin denize açılması - Yarışlardan drone ve detay görüntülerYelken: 7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları - Toplam 14 ülkeden 350 sporcunun yelken açtığı yarışların ikinci günü tamamlandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları'nın (BIOR) ikinci günü tamamlandı.Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) faaliyet programında yer alan ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi'nin ev sahipliğinde 14 ülkeden 350 sporcunun katılımıyla yapılan yarışlar, İçmeler mevkisi açıklarında devam etti.İki kategoride 5 grup olarak gerçekleştirilen yarışların ikinci gününde, toplam 15 yarış yapıldı. Havadan da görüntülenen yarışlar sırasında sporcuların mücadelesi ve martıların yelkenlilerin yanında uçması renkli görüntüler oluşturdu.İkinci gün sonuçları, jürinin protestoları değerlendirmesinin ardından açıklandı.Yarışlarda ikinci gün sonunda, "junior" kategorisinde Foça Yelken İhtisas Kulübü sporcusu Mert Doğan ilk sıradaki yerini korudu. "Senior" kategorisinde ise ilk günün birincisi A.R.M Urla Yelken Kulübü sporcusu Mustafacan Öztuncel 3.'lüğe gerilerken, birinciliğe ise aynı kulüpten Alp Namdar yükseldi.9 Mart Cumartesi günü tamamlanacak 7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları, yarın final serisi ve ülke kupası mücadeleleriye devam edecek.

Yarış Dera İçmeler Protesto Gori 

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