Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Yelken: 7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları - MUĞLA

Yelken: 7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları - MUĞLA

- Organizasyonun son gün yarışları - Hakemlerin, yarışların sona erdiğini belirten Türkçe ve İngilizce anonsları - Sporcuların karaya dönüşü - Denize giren sporcular şakalaşırken görüntü - Sporcularla röportaj - Ödül töreninden genel ve detay görüntüler - Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Başkan Vekili Ceyhun Üstüner konuşma yaparkenYelken: 7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde 14 ülkeden 350 sporcunun katıldığı organizasyon, ödül töreniyle sona erdi - Yarışmanın genel sıralamasında birinciliği Türk sporcu Alp Namdar elde ettiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları ödül töreniyle sona erdi.Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) faaliyet programında yer alan ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi'nin ev sahipliğinde İçmeler mevkisinde gerçekleştirilen yarışlar tamamlandı. 5 - 9 Mart'ta 14 ülkeden 350 sporcunun katımıyla "senior" ve "junor" olmak üzere 2 kategoride 5 grup olarak yapılan yarışların sonunda ödül töreni düzenlendi.
Genel sıralamada Türkiye'den Alp Namdar birinci oldu. Optimist kızlarda Türkiye'den Okyanus Arıkan birinci, Karya Başaraner de üçüncü sırayı aldı.Türkiye'den Ali Poyraz Özdemir'in birinci olduğu "junior" kategorisi genel sıralamada Mert Doğan üçüncülüğe ulaştı. "Junior" kızlarda Türkiye'den Irmak Süvari ikinciliği elde etti.Optimist genel sıralamada birinci olan Alp Namdar'a ayrıca yarışların özel kupası verildi.
Sporculara ödülleri, TYF Başkan Vekili Ceyhun Üstüner, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya, organizasyona destek olan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve organizasyon yetkililerince verildi.

Sivil Toplum Kuruluşu İçmeler Ödül Töreni Sivil Toplum İngilizce 

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Dehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulunduDehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulundu
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
TEOG 8. Sınıf Liseye Geçiş Sınavı Soruları ve CevaplarTEOG 8. Sınıf Liseye Geçiş Sınavı Soruları ve Cevaplar
Kırmızı Halıda Şıklık YarışıKırmızı Halıda Şıklık Yarışı
Fenerbahçe-Başakşehir Maçından KarelerFenerbahçe-Başakşehir Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı