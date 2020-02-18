Yekta Kurtuluş, Fenerbahçe'ye attığı golle bebeğin isim babası oldu - ANTALYA
- Yekta Kurtuluş'un ziyaretinden detaylarYekta Kurtuluş, Fenerbahçe'ye attığı golle bebeğin isim babası olduANTALYA (AA) - Antalya sporlu bir taraftar, 3 yıl önce Yekta Kurtuluş'un Fenerbahçe'ye attığı gol dolayısıyla yeni doğan bebeğine "Yekta" ismini verdi. Antalya sporlu taraftar Kenan Gökalp, 2016 - 2017 sezonunda takımının Fenerbahçe'yi Yekta Kurtuluş'un golüyle 1 - 0 yendiği karşılaşma sonrasında sosyal medyada "İleride bir gün oğlum olursa ismini Yekta koyacağım." paylaşımında bulundu.Gökalp, yaklaşık üç yıl sonra doğan oğluna "Yekta" ismini verdiğini yine sosyal medyadan duyurdu.Bebeğe isminin verildiğini öğrenen Antalya sporlu futbolcu Yekta Kurtuluş, bebeği ve ailesini hastanede ziyaret etti.Baba Gökalp'e formasını hediye eden Yekta, aileyi tebrik etti. Antalya spor Kulübü de ziyaret anlarını, "İyiki doğdun Yekta Bebek. Yekta bebeğin ilk ziyaretçisi de adaşı Yekta Kurtuluş oldu." notuyla paylaştı.
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