Yaz Spor Okulları'nın açılış töreni gerçekleşti İzle

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- İSTANBUL



- İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 80. kuruluş yıl dönümü kutlaması ve İl Spor Merkezleri'nin Yaz Spor Okulları açılış töreni yapıldı. İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Yaz Spor Okulları’nın açılış töreni Ahmet Cömert Spor Salonu'nda gerçekleşti. Törene Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz'un yanı sıra sporcular, kulüp yetkilileri ve antrenörler de katıldı.

Spor okullarında İl Spor Merkezleri bünyesinde 39 farklı spor dalının yanı sıra 11 de engelli spor branşı bulunuyor. “İl Spor Merkezleri çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutması açısından önemli” Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Cemil Boz, ailelerin çocuklarını spora yönlendirmedeki duyarlılığının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

İl Spor Merkezleri'nin, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve Türk toplumuna sağlıklı nesiller yetiştirmek için büyük bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Boz, “5-18 yaş grubunda okuyan, okul dışı çalışan ve çalışmayan çocuklarımıza yönelik spor okullarımıza kayıtlar devam etmektedir. Ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla getirebilecekleri özelliklere sahip okullarımızda spor yapanların arasından, yarının şampiyonları olabilecek kabiliyette çocuklarımızın çıkacağına inanıyorum. Faaliyetlerimize katılan bütün çocuklarımıza ve gençlerimize aileleriyle birlikte teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyor, sağlıklı ve mutlu bir sporculuk dönemi geçirmelerini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından çeşitli etkinlikler yapıldı.

