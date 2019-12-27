Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Yavuz Kocaömer: “Engelli sporcuların sayısı zamanla artacaktır” İzle

Yavuz Kocaömer: “Engelli sporcuların sayısı zamanla artacaktır” İzle

Yavuz Kocaömer'in açıklamaları

- İSTANBUL

Rehabilitasyon Görme Engelli Basketbol Takımı Fedakarlık Görme Engelliler 


- Engelli sporcuların sayısının zamanla artacağını söyleyen Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı Başkanı Yavuz Kocaömer, “Branşlarda yarışan çocuklarımızın ameliyatları ve rehabilitasyonları için elimizden geldiği kadar yardım yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı, İstanbul Etiler’de bulunan bir mekanda toplantı düzenledi.
Bir çok basın mensubunun katıldığı toplantıda Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı Başkanı Yavuz Kocaömer, açıklamalarda bulundu. Bir çok şeyin ülkede yanlış yapıldığını belirten Kocaömer, “Gelişme var ama yanlış durumda. Ben bu işe 22 senemi verdim. Her sene yıl başında konuşup görüşüyoruz. Birinci gündem maddesi tabii ki futbol ve basketbol oluyor. Ara sıra bir şeyler yazılıyor bizler hakkında. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda şu anki tahminlerimize göre Rio’da aldığımız 9 madalyaya ulaşacağımızı tahmin etmiyorum. 1999 senesinde ilk görme engellilerin oynadığı goalball toplarını getirdim. Gümrükte sordular. Bu topların içinde çıngırak var ve ağır bir top. Gümrük memuru beyefendi; 'bunlar ne' dedi.
Anlattım, bir görelim dediler. Gözlerinizi kapatın dedim, topu attım, adam yere düştü ve öyle başladık. Kadınlarda da erkeklerde de paralimpik şampiyonluğumuz var. Rusya katılamazsa daha çok kontenjan açılır. En son 77 sporcuyla katılmıştık. 2000’de 1 sporcuyla, 2016 da 77 sporcuyla katıldık. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız geçen sene Avrupa şampiyonu oldu. O çocukların spor branşlarındaki antrenörlerine çok şey borçluyuz. Çok büyük fedakarlıkla çalışıyorlar. Sporcuların sayıları zamanla artacaktır. Branşlarda yarışan çocuklarımızın ameliyatları ve rehabilitasyonları için elimizden geldiği kadar yardım yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Galatasaray Odeabank Eurocup Şampiyonu!Galatasaray Odeabank Eurocup Şampiyonu!
Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldıŞanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı
Türkiye Avustralya: 65-64 Basketbol Maçından FotoğraflarTürkiye Avustralya: 65-64 Basketbol Maçından Fotoğraflar
Metin Şentürk AK Parti grup toplantısındaMetin Şentürk AK Parti grup toplantısında
Derbide Kazanan Fener OlduDerbide Kazanan Fener Oldu
Göztepe Cimbom'u DevirdiGöztepe Cimbom'u Devirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı