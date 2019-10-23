Yat yarışlarının havadan görüntüsü göz kamaştırdı

-kıyasıya mücadele eden yatlardan genel, detay



- - Dev yelkenler açıldı, kısasıya mücadele 2’inci günde de hız kesmedi MUĞLA



- Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlene ve Türkiye'nin en büyük yelken yarışı olan American Hospital The Bodrum Cup havadan görüntülendi. 180 yatın mücadele ettiği yarışın 2’inci gününde Bodrum-Kisebükü etabı gerçekleşti. Bu yıl 31’incisi düzenlenen ve Dünyanın sayılı Türkiye'nin ise en büyük yelken yarışları olan The Bodrum Cup’ın 2’inci gününde Bodrum - Kisebükü etabı yapıldı. 180 yelkenli yatın katıldığı yarışta sporcular kıyasıya mücadele etti. Zaman zaman fırtına dinmesiyle yelkenli teknelerin ilerlemesi zorlaştı. Yabancı teknelerinde katıldığı yarışın 2’inci gününde denizde renkli görüntüler oluştu. Havadan da çekilen görüntüler etkinliğin ne kadar büyük bir organizasyon olduğunu gözler önüne serdi. Öte yandan sponsorlar arasında bulunan Türk Hava Yollarının açtığı dev Türk bayraklı yelken ise dikkatleri üzerine çekti.



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