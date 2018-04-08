Yat yarışları: Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi - MUĞLA
- 4. ayak yarışları final gününde yat yarışlarından görüntülerMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen, Marmaris ERGO - MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda dördüncü ayak mücadelesi sona erdi.Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen organizasyonun dördüncü ayağına, Türkiye ve Rusya'dan 29 yat ile yaklaşık 250 sporcu katıldı. Yelkenli yatlar, sabah saatlerinde bağlı bulundukları marinadan çıkarak körfeze açıldı. Sporcular, start öncesi yatlarla antrenman turları attı.Hakem heyeti, yarış rotalarını belirleyen dubaların yerleştirilmesinin ardından startı verdi. Yarışlar sırasında körfezde renkli görüntüler oluşurken, vatandaşlar da organizasyonu sahilden izledi.Öte yandan sadece J - 70 sınıfı teknelerin katıldığı 3 gün süren Türkiye Turu ikinci ayak yarışları da tamamlandı.ERGO - MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın beşinci ayağı, 28 - 29 Nisan'da gerçekleştirilecek.