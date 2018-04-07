Yat yarışları: Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi - MUĞLA
- Yat yarışları: Marmaris ERGO - MIYC Kış Trofesi - Yatlardan görüntüler - Yarıştan görüntü - MIYC Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Kalaycı'nın konuşmasıYat yarışları: Marmaris ERGO - MIYC Kış Trofesi - Organizasyonun 4. ayak yarışlarına biri Rusya'dan 29 yat katıldıMUĞLA (AA) - Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) düzenlendiği Marmaris ERGO - MIYC Kış Trofesi 4. ayak yarışları başladı. Muğla 'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen organizasyonun 4. ayağına biri Rusya'dan 28'i Türkiye'den 29 yat ile 250 sporcu katıldı. Yatlar, sabah saatlerinde bağlı bulundukları marinadan çıkarak körfeze açıldı. Yarışlar başlamadan önce antrenman turları atıldı.Hakem heyetinin başlattığı yarışta yatlar, körfezde renkli görüntüler oluşturdu.Öte yandan sadece J - 70 sınıfı teknelerin katıldığı Türkiye Turu’nun 2. ayak yarışları da aynı parkurda gerçekleştirildi. MIYC Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun 4. ayağında J - 70 sınıfı teknelerle yarıştıklarına dikkati çekti.Bu yıl yarışlarda rüzgardan yana çok şanslı olduklarına değinen Kalaycı, şunları kaydetti:"Rüzgar anlamında çok şanslıyız. Her yarışta rüzgarlı havalara denk geldik. Bu haftanın özelliği, ilk defa Türkiye’de Yelken Federasyonumuzun programa aldığı J - 70 (Sport Bot Sınıfı) yarışlarının Marmaris’te yapılması. Bizim için keyifli oldu. Buradaki yelkencilerimiz J - 70 sınıfını tanımış görmüş oldu. Gün içinde yaptığımız ikinci yarışımızı J - 70 tekneleriyle aynı parkurda aynı anda gerçekleştirdik. Hava şartlarımız yarış için çok uygundu. "Dördüncü ayak yarışları, yarın sona erecek.