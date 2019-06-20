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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yasemin Horasan: 'Tek hedefimiz olimpiyatlara gidebileceğimiz sonucu almak'

Yasemin Horasan: 'Tek hedefimiz olimpiyatlara gidebileceğimiz sonucu almak'

A Milli Kadın Basketbol Takım Menajeri Yasemin Horasan'ın açıklamaları

Erimli Forma Olimpiyat Basın Mensupları Hazırlık Maçı 

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- Yasemin Horasan: "Tek hedefimiz olimpiyatlara gidebileceğimiz sonucu almak" İSTANBUL

- A Milli Kadın Basketbol Takım Menajeri Yasemin Horasan, Kadınlar Basketbol Avrupa Şampiyonası’nda tek hedeflerinin Olimpiyatlara gidebilecekleri bir sonuç ile almak olduğunu söyledi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde medya günü düzenledi.
A Milli Kadın Basketbol Takım Menajeri Yasemin Horasan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Ligleri erken biten oyuncularımızla beraber 11 Mayıs’ta çalışmalarımıza başladık. Çok özverili ve verimli bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum. Artık sonuna geldik. Bizler de çok heyecanlıyız. Oyuncularımız da çok heyecanlılar ve özenle bu turnuvayı bekliyorlar. Çalışmalarımız güzel geçti. Çok kuvvetli maçlar oynadık. Kendimizi analiz etme şansımız oldu. Oyuncularımızın performansını görebildiğimiz maçlar oynadık. Sırbistan’da da iki Sırp takımıyla hazırlık maçı yapıp turnuvayı bekler hale geleceğiz. Turnuvaya sağlıklı şekilde girip devam edebilirsek, tek hedefimiz bizi Olimpiyatlara taşıyacak sonucu almak" şeklinde konuştu.

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