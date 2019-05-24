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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Yarışmada dikkatleri çeken Yusuf’u keşfeden hocası anlattı İzle

Yarışmada dikkatleri çeken Yusuf’u keşfeden hocası anlattı İzle

Yusuf Karakaya'yı anlatan İlk antrenörü Zülfü Topuz ile röp

Yarış Televizyon Geçmiş Olsun Forma Irak 

-Yusuf, gençliğinden fotoğraf
-Salondan detay
-Genel

- - Elazığlı Kick Boksçu Yusuf Karakaya’nın ilk antrenörü Zülfü Topuz:- "Efendi, kişilikli, saygılı, çok azimli ve istikrarlı bir gençti"- "Geçimini sağlamak için Antalya’ya gitmişti" ELAZIĞ

- Bir televizyon kanalında yarışmada tanınan Kick Boksçu Yusuf Karakaya'yı anlatan ilk antrenörü Zülfü Topuz, 15-16 yaşlarında yanlarında spora başladığında da şimdiki gibi efendi, kişilikli, saygılı, çok azimli ve istikrarlı olduğunu söyledi.

Özel bir televizyon kanalının yarışmasındaki performansıyla tanınan Elazığlı sporcu Yusuf Karakaya’nın ilk antrenörü Zülfü Topuz (46), Yusuf’un spora ilk başladığı zamanları ve performansını yorumladı. Yusuf’un Elazığ’ın sporcusu olduğuna dikkat çeken Topuz, "Yusuf burada kick boksa başladığı zaman daha 15-16 yaşındaydı. Şu anda olduğu gibi efendi, kişilikli, saygılı güzel bir arkadaşımızdı. Çok azimli ve istikrarlı bir gençti. İki yıl yanımızda kaldıktan sonra hem geçimini sağlamak hem de büyük şehirlerde gelişimini sağlayabileceğine inandığından dolayı Antalya’ya gitti. Orada mücadelesinden dolayı Allah nasip etti Tayland’a gitti. Muay - Thai dallarında güzel başarılar elde etti. Türkiye’ye geldikten sonra İstanbul’a yerleşti ve spora hizmet etmeye devam etti. Sonradan keşfedildi ve yarışmada mücadele veriyor. Hepimiz de destek veriyoruz. Güzel bir çocuğumuz” ifadelerini kullandı. “Mücadeleyi sever, centilmenliği elden bırakmaz" Yusuf’un çocukluktan bu yana azimli olduğunu kaydeden Topuz, "Çok çalışkan bir sporcumuz. Kondisyonu gayet iyi. Mücadeleyi sever, işi bu zaten. Aynı zamanda centilmenliği elden bırakmayan bir sporcudur. Kişiliğiyle, karakteriyle kendisini ispat etmiştir. Hikmet’le tatlı bir rekabetleri var. Hikmet’te talihsiz bir sakatlık geçirdi. Ona da buradan çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Neticede bu bir yarışmadır. Birileri elenecek, birileri kazanacak. Bizim gönlümüz Yusuf’tan yana" diye konuştu.
Öte yandan Yusuf'un Elazığ'a geldiğinde sürekli, ilk antrenörü Topuz'u ve arkadaşlarını ziyaret ettiği belirtildi.
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