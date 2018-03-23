Yargıtay Başkanı Cirit, Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile maç yaptı

-Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak’ın maç sonu açıklaması -Maç içinden ve gollerden görüntü -Hediye takdiminden görüntü -Genel detay
- ANKARA
- Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile maç yapan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu'nun Yargıtay Tetkik Hakimliği'ne getirilmesine ilişkin maç öncesi yapığı açıklamada, “HSK Başkan Vekilimiz Mehmet Yılmaz açıklamalarda bulundu. O açıklamalar üzerine herhangi bir açıklama yapmak doğru olmaz. Bu konuya cevap verdi. O bizce de geçerli bir cevaptır. Hatinoğlu'nun dairesi de belli olmadı” dedi. Yargıtay'ın Kuruluşunun 150. Yılı Etkinlikleri kapsamında şöhretler karması ile Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde karşılaştı. Maçta renkli görüntüler oluşurken, müsabakayı Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı 5-2 kazandı. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, maç öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Yargıtay'ın kuruluşunun 150. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, “Yıl dönümü kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirdik. Etkinlikler kapsamında bugün Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı ile maç yapıyoruz. Ampute Milli Takımı'na başarılar diliyoruz. Maç için çok iddialıyız. Yenilsek bile önemli değil. Onlar şampiyon takım. Yenilersek şampiyona yenilmiş olacağız” ifadelerini kullandı. “Hatinoğlu'nun dairesi de belli olmadı” Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu'nun Yargıtay Tetkik Hakimliği'ne getirilmesine ilişkin soruya ise Cirit, "O konuda HSK Başkan Vekilimiz Mehmet Yılmaz açıklamalarda bulundu. O açıklamalar üzerine herhangi bir açıklama yapmak doğru olmaz. Bu konuya cevap verdi. O bizce de geçerli bir cevaptır. Hatinoğlu'nun dairesi de belli olmadı" cevabını verdi. “Biz, Avrupa Şampiyonu'na yenildik. İnşallah Dünya Şampiyonu da olurlar” Maç sonunda da açıklamalarda bulunan Cirit, maçı 5-2 kaybettiklerini hatırlatarak, “Dostluk kazandı. Bize hoşgörülü davrandılar. Boşu boşuna Avrupa Şampiyonu değiller. Biz, Avrupa Şampiyonu'na yenildik. İnşallah Dünya Şampiyonu da olurlar" diye konuştu. Çakmak: "İngiltere bizi bu kadar yormamıştı" Avrupa şampiyonu Milli Ampute Futbol Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak da kendilerini maç için çağıran Yargıtay'a teşekkür etti. Maç için de değerlendirme yapan Çakmak'ın, "İngiltere bizi bu kadar yormamıştı" demesi gülümsemelere neden oldu. Konuşmaların ardından Cirit tarafından futbolculara plaket ve fincan takımı hediye edildi.
ve Gol Hakkında Göktuğ Sevinçli’nin moderatörlüğünde “Ve Gol” Adnan Aybaba, Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın yorumları ile her Pazar saat 22:00’de Beyaz TV’de…... devamı