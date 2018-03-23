Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Yargıtay Başkanı Cirit, Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile maç yaptı

Yargıtay Başkanı Cirit, Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile maç yaptı

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in açıklamaları

İngiltere Şampiyon Allah ve Gol 

-Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak’ın maç sonu açıklaması
-Maç içinden ve gollerden görüntü
-Hediye takdiminden görüntü
-Genel detay

- ANKARA

- Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile maç yapan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu'nun Yargıtay Tetkik Hakimliği'ne getirilmesine ilişkin maç öncesi yapığı açıklamada, “HSK Başkan Vekilimiz Mehmet Yılmaz açıklamalarda bulundu. O açıklamalar üzerine herhangi bir açıklama yapmak doğru olmaz. Bu konuya cevap verdi. O bizce de geçerli bir cevaptır. Hatinoğlu'nun dairesi de belli olmadı” dedi.
Yargıtay'ın Kuruluşunun 150. Yılı Etkinlikleri kapsamında şöhretler karması ile Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde karşılaştı. Maçta renkli görüntüler oluşurken, müsabakayı Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı 5-2 kazandı. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, maç öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Yargıtay'ın kuruluşunun 150. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, “Yıl dönümü kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirdik. Etkinlikler kapsamında bugün Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı ile maç yapıyoruz. Ampute Milli Takımı'na başarılar diliyoruz. Maç için çok iddialıyız. Yenilsek bile önemli değil. Onlar şampiyon takım. Yenilersek şampiyona yenilmiş olacağız” ifadelerini kullandı. “Hatinoğlu'nun dairesi de belli olmadı” Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu'nun Yargıtay Tetkik Hakimliği'ne getirilmesine ilişkin soruya ise Cirit, "O konuda HSK Başkan Vekilimiz Mehmet Yılmaz açıklamalarda bulundu. O açıklamalar üzerine herhangi bir açıklama yapmak doğru olmaz. Bu konuya cevap verdi. O bizce de geçerli bir cevaptır. Hatinoğlu'nun dairesi de belli olmadı" cevabını verdi. “Biz, Avrupa Şampiyonu'na yenildik. İnşallah Dünya Şampiyonu da olurlar” Maç sonunda da açıklamalarda bulunan Cirit, maçı 5-2 kaybettiklerini hatırlatarak, “Dostluk kazandı. Bize hoşgörülü davrandılar. Boşu boşuna Avrupa Şampiyonu değiller. Biz, Avrupa Şampiyonu'na yenildik. İnşallah Dünya Şampiyonu da olurlar" diye konuştu.
Çakmak: "İngiltere bizi bu kadar yormamıştı" Avrupa şampiyonu Milli Ampute Futbol Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak da kendilerini maç için çağıran Yargıtay'a teşekkür etti. Maç için de değerlendirme yapan Çakmak'ın, "İngiltere bizi bu kadar yormamıştı" demesi gülümsemelere neden oldu. Konuşmaların ardından Cirit tarafından futbolculara plaket ve fincan takımı hediye edildi.
ve Gol Hakkında
Göktuğ Sevinçli’nin moderatörlüğünde “Ve Gol” Adnan Aybaba, Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın yorumları ile her Pazar saat 22:00’de Beyaz TV’de…...
devamı
İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
G7 Liderler ZirvesiG7 Liderler Zirvesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı