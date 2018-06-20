Yarasa uçuşu nefes kesti

-Yarasa adamın havada takla atmasından detay



- - Wing suit tutkunları Erzincan'da eşsiz görüntüler oluşturdu ERZİNCAN



- Adrenalin tutkunlarının nefesini kesen wing suit atlayışları Erzincan’ın turizmde öncü ilçelerinden biri olan Kemaliye İlçesi'nde eşsiz görüntüler oluşturdu. Avustralya’dan ABD’ye, Güney Afrika’dan Brezilya’ya, 12 ülkeden 19 pilot, 900 metrelik yükseklikten kendilerini boşluğa bıraktılar. Gökyüzünde süzülen yarasa uçuşu (wing suit) tutkunları, havada taklalar atarak, izleyenlere macera dolu görüntüler yaşattılar. Sabahın erken saatinde Seyit Ali Parkı ve Mani Yolunda yerlerini alan yerli ve yabancı turistler, cep telefonları ile atlayışları saniye saniye kaydettiler.

