Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yankı Erel, hedef yükseltti - İSTANBUL

Yankı Erel, hedef yükseltti - İSTANBUL

- Milli tenisçi Yankı Erel'in açıklamalarıYankı Erel, hedef yükseltti - Milli tenisçi Yankı Erel:"Artık hedefim büyüklerde tekler şampiyonu olmak"İSTANBUL (AA) - Wimbledon gençler kategorisi çiftlerde zirveye çıkarak grand slam şampiyonluğu yaşayan ilk Türk erkek tenisçi olan Yankı Erel, hedeflerini büyüttüğünü söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan 18 yaşındaki Yankı, "Wimbledon'dan sonra hedeflerim büyüdü. Gençler kategorisi çiftlerde grand slam şampiyonu oldum. Artık hedefim büyüklerde tekler şampiyonu olmak. Federer'lerin kategorisinde bu kupayı kazanmak." diye konuştu.
Artık daha güçlü rakiplerle karşılaşacağını dile getiren Yankı, "Bundan sonra rakiplerim hem yaş olarak benden daha büyük hem de daha kuvvetli olacak. Benim de bunun için daha çok çalışmam gerekiyor. Antrenman programım yoğun bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.Yankı, dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic'i örnek aldığını aktararak, "Rafael Nadal ve Roger Federer gibi sporcular da çok ayrı ama Novak Djokovic'i örnek alıyorum. Kendime daha yakın görüyorum. Sol elimi kullanıyorum. Rakiplerime ters geliyorum. Bu avantajımı kullanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Muhabir Şampiyon Gori 

İlgili Foto Galeriler
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Beşiktaş - Trabzonspor Maçından KarelerBeşiktaş - Trabzonspor Maçından Kareler
Başakşehir - Galatasaray Maçından KarelerBaşakşehir - Galatasaray Maçından Kareler
Maç Sonunda YıkıldılarMaç Sonunda Yıkıldılar
Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçından KarelerGalatasaray - Çaykur Rizespor Maçından Kareler
Trabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından FotoğraflarTrabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı