Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Hazırlık Yarışması - DENİZLİ İzle
- Yarışmadan görüntüler - Drone görüntüleriYamaç Paraşütü Dünya Kupası Hazırlık Yarışması - Denizli 'de bu yıl altıncısı düzenlenen şampiyonada dereceye girenler belli oldu - Genel klasmanda Slovak sporcu Emil Cervenhan birinci olduDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Çameli ilçesinde bu yıl altıncısı düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Hazırlık Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu.Türkiye Hava Sporları Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve 1 Eylül'de başlayan organizasyon bugün final uçuşları ile sona erdi.Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi ve Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Birliği tarafından organize edilen ve 2 bin 140 metre yüksekliğindeki Yaylacık Dağı'nın zirvesinde 23 ülkeden 123 sporcunun atlayış gerçekleştirdiği şampiyonanın genel klasmanında, Slovak yarışmacı Emil Cervenhan birinci, Slovak yarışmacı Robert Kaucarık ikinci, İspanyol Felix Rodrigez Fernandez üçüncü oldu.Kadınlar genel klasmanda, birinciliği Rus Daria Krasnova, ikinciliği Güney Afrikalı Khobi - Jane Bowden, üçüncülüğü Türk sporcu Merve Arslan elde etti.Sportif klasmanda ise Türk yarışmacı Yasin Özkesici birinci olurken, Rus Kirill Kostiuchenko ikinci, Türk yarışmacı Bahadır Aksoy üçüncü sırada yer aldı. - Ödül töreni düzenlendiUluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) lisanslı yamaç paraşütçülerinin katıldığı şampiyonanın sona ermesi dolayısıyla Çameli Taş Konakları'nda ödül töreni düzenlendi. Vali Hasan Karahan, törende yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan sporcuları tebrik ederek, sporcuları yamaç paraşütü için gelecek yıl da Çameli'ye davet etti.Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan da konuşmasında, paraşütçülerin, coğrafi yapısı itibarıyla yaklaşık 250 - 350 kilometre mesafeyi uçuşa elverişli kılan Çameli bölgesini çok beğendiğini ifade ederek, bölgenin hava sporları için bir merkez olduğunu belirtti. Dereceye giren sporcular ödüllerini Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan ve Çameli Belediye Başkan Arslan'ın elinden aldı.Ödül törenine Çameli Kaymakam Vekili Ali Şanlıer, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Turhan, Türk Hava Kurumu Fethiye Şube Başkanı Mustafa Özkaya, diğer protokol üyeleri, yarışmacı pilotlar ve vatandaşlar katıldı.