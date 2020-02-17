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17 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yalnızçam Kayak Merkezi kayakseverlerin ilgi odağı oldu İzle

Yalnızçam Kayak Merkezi kayakseverlerin ilgi odağı oldu İzle

Kızakla kayanlar

Uzunlu Kayak Merkezi Ziyaretçiler Güneşli Hava Güneşli 

-Snowboard ve kayak yapanlar
-Kaykseverler ile röp.
-Kayak merkezinden detay görüntüler

- ARDAHAN

- Ardahan'ın en önemli kış turizm merkezlerinden Yalnızçam Kayak Merkezi'ne, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kar kalınlığının 50 santimetrenin üzerine çıktığı kayak merkezinde yüzlerce ziyaretçi güneşli havanın da tadını çıkardı. Kayak merkezine gelen vatandaşlar, kızağa binip, snowboard ve kayak yaparak keyifli vakit geçirdi. Bölgenin önemli kayak merkezlerinden biri olduğunu söyleyen ziyaretçilerden Kürşat Bozkır, "Bölgemizdeki en güzel kayak merkezlerinden biri burası, kar kalitesiyle birlikte pistlerimiz de gerçekten çok güzel. Burada düşmenin de ayrı kaymanın da ayrı bir zevki var" diye konuştu.
Yalnızçam’ın her yönüyle iyi bir kayak merkezi olduğunu belirten ziyaretçilerden Öğretim Görevlisi Volkan Kılıç, "Pistleri, tesisleri, ulaşım imkanı ve fiyatları çok iyi. Türkiye'de başka kayak merkezinde bunları bulamazsınız. O yüzden binlerce kişi burayı tercih ediyor" dedi.
Düzenli olarak kayak yaptığını ve bu yıl da Yalnızçam Uğurludağ Kayak Merkezi'ni tercih ettiğini dile getiren Kılıç, "Buranın kar kalitesi Sarıkamış’tan ve Palandöken'den kat kat kaliteli. Pist uzunluğu olsun, pistlerin eğimi olsun birçok anlamda birçok yerden kaliteli. Karın geç yağmasına rağmen snowboard ve kayağa olan ilgi hat safhada. Tüm herkesi Uğurludağ Yalnızçam Kayak Tesisleri'ne bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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