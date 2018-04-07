Yalçın Küçüközkan: “Lig ikinciliğini kaptırmak istemiyoruz”

-Meija'nın açıklamaları

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- İSTANBUL



- TOFAŞ Yardımcı Antrenörü Yalçın Küçüközkan, Galatasaray Odeabank maçı sonrasında yaptığı açıklamada, “Ne yapmamız gerektiğini ezber gibi çalıştık. Burada kazanmanın zor olacağını biliyorduk. Lig ikincisiyiz ve bu pozisyonu kaptırmak istemiyoruz” dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında TOFAŞ, deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray Odeabank'ı 90-83’lük skorla mağlup etti. Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında TOFAŞ Yardımcı Antrenörü Yalçın Küçüközkan ile oyunculardan Meija açıklamalarda bulundu. Başantrenör Orhun Ene’nin sakatlığından dolayı maça onsuz hazırlandıklarını hatırlatan Yalçın Küçüközkan, “Ne yapmamız gerektiğini ezber gibi çalıştık. Burada kazanmanın zor olacağını biliyorduk. Lig ikincisiyiz ve bu pozisyonu kaptırmak istemiyoruz. Koçumuzun maça gelmesi hepimizi mutlu etti ve ayrı bir motivasyon oldu. O da zaman zaman maç içinde müdahalelerde bulundu. Ona ve takımımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Meija ise maça çok iyi hazırlandıklarını ve sahada karakterlerini ortaya koyarak kazandıklarını söyledi.





