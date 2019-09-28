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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yalçın Koşukavak: “Oyuncularım senaryoyu hayata geçirip galibiyet aldı”

Yalçın Koşukavak: “Oyuncularım senaryoyu hayata geçirip galibiyet aldı”

Yalçın Koşukavak'ın açıklamaları

- BURSA

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, BB Erzurumspor galibiyetinin ardından, “Maçın zor geçeceğini bilerek sahaya çıktık. Bir hafta boyunca oyuncularıma taktiksel anlamda nasıl oynayacaklarını anlattım. Onlar da senaryoyu hayata geçirip, galibiyet aldık” dedi.
Bursaspor TFF 1. Lig’in 6. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u evinde 1-0 mağlup etti. Bu skorla yeşil-beyazlılar ligde liderliğe yükseldi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, güçlü bir kadroya sahip rakiplerini ve iyi taktikle yendiklerini söyleyerek, “Rakibinin kadro yapısı olarak güçlü bir ekip olduğunu ve ekonomik olarak da iyi durum olduklarını biliyorduk. Maçın zor geçeceğini bilerek sahaya çıktık. Oyuncularıma bir hafta boyunca taktiksel anlamda nasıl oynayacaklarını anlattım. Onlar da senaryoyu hayata geçirip önemli bir galibiyet aldılar. Geçen haftaki maçtan sonra bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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